Mascherine chirurgiche e FFP2 / KF94 / KN95 in offerta a partire da soli 0,33 euro

State per finire le mascherine per andare al supermercato in sicurezza in questo periodo di pandemia di coronavirus e non sapete dove acquistarle perché le farmacie della vostra città faticano a rifornirsi per tempo? Date un’occhiata alle offerte attualmente in corso su Aliexpress, dove potete comprarne in confezioni diverse con prezzi a partire da soli 33 centesimi di euro.

I modelli in offerta sono siglati FFP2, KF94 e KN95, sigle che potrebbero confondere e rendere la scelta ancora più difficile. Cosa cambia infatti tra uno e l’altro? In questo caso, poco e niente (vi alleghiamo la scheda comparativa con le differenze qui di seguito).

Le diverse sigle infatti fanno riferimento alle diverse nomenclature di uno stesso modello, che viene chiamato in modo diverso in base al paese in cui viene prodotto o utilizzato. Sias che troviate scritto FFP2, KN95 o KF94, o anche N95 (anche se non è questo il caso), si sta parlando dello stesso modello di mascherina, che è seconda soltanto alle FFP3 per potere filtrante.

Sebbene il Dr. La Guardia, nella guida che abbiamo pubblicato pochi giorni fa, sconsiglia l’uso di tali mascherine perché proteggono se stessi ma non gli altri (mentre consiglia quelle chirurgiche, che proteggono gli altri ma non se stessi), chi volesse comprare una mascherina di questo tipo come dicevamo troverà diverse soluzioni in sconto su Aliexpress.

Si va dall’acquisto del pezzo singolo a 5,99 euro e a salire si potrà spendere soltanto 12,80 euro per 5 mascherine o 32,89 euro per la confezione da 20. I prezzi oscillano intorno a queste cifre in base al modello scelto: come dicevamo sono tutte mascherine FFP2 anche se vengono alternativamente etichettate con sigle diverse, differiscono invece per la forma, quindi la scelta va fatta più che altro per il confort o l’aspetto finale che si otterrà indossandone una.

Ad esempio un altro kit costa 19,13 euro per 10 pezzi oppure 33,35 per 20 mascherine. Una terza variante di mascherine KF94 viene proposta a 15,46 euro per 10 pezzi, 29,26 euro per 20 pezzi e 58,54 euro per 50 mascherine.

Tra le varie alternative è anche possibile acquistare un set di 50 pezzi di mascherine chirurgiche, quelle appunto che consiglia il Dr. La Guardia: 50 pezzi a 16,14 euro, praticamente 33 centesimi a mascherina.

Qualche che sia il modello (filtranti o chirurgiche) e il pacchetto selezionato (in confezione singola oppure in kit da 5, 10, 20 o 50 pezzi), potete dare uno sguardo alle varie opportunità e fare la vostra scelta direttamente da questa pagina dell’e-commerce.