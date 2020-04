Samsung Galaxy M21 costa la metà di iPhone SE ma con specifiche top

Presentato Samsung Galaxy M21, smartphone che per fascia di prezzo si colloca nella fascia medio bassa, che propone però caratteristiche tecniche davvero allettanti. Tra le tante: batteria da 6000mAh, fotocamera da 48MP e display Super AMOLED.

Sarà disponibile in Italia da fine aprile anche su Amazon Italia, e viene annunciato dalla società come un grande passo in avanti per la la serie M. Il nuovo smartphone introduce diversi elementi di innovazione, con una batteria, un display e una fotocamera migliorate, ad un prezzo molto accessibile.

Samsung Galaxy M21 è dotato di un display FHD+ Super AMOLED da 6,4″ con design Infinity-U. Sotto al cofano una potente batteria da 6000mAh progettata per durare tutto il giorno, notte compresa. Supporta la tecnologia di ricarica rapida da 15W.

Galaxy M21 è caratterizzato anche da un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 48MP e apertura focale F2.0, affiancata da una fotocamera Ultra-Grandangolare da 8MP e con campo visivo da 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano. La terza fotocamera da 5MP è quella di profondità, attraverso cui è possibile regolare la profondità di campo con la funzione Fuoco Live e ottenere scatti sfocati. La fotocamera frontale è da 20M, dotata di filtri incorporati e di diverse modalità di scatto.

Galaxy M21 è alimentato dal processore Octa-Core Samsung Exynos 9611, con supporto Game Booster alimentato con l’Intelligenza Artificiale che migliora la frequenza dei fotogrammi e la stabilità. A livello di sicurezza, Galaxy M21 è equipaggiato di un lettore di impronte digitali posteriore e anche di tecnologia di riconoscimento facciale.

Galaxy M21 sarà disponibile da fine aprile esclusivamente online, anche su Amazon.it nelle colorazioni black, green e blue al prezzo di 229 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie riguardanti l’universo Android si parte da qui. Per chi invece è interessato a iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.