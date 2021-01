JBL presenta al CES 2021 soundbar e amplificatore con AirPlay 2

Quest’anno Harman celebra 75 anni di storia del marchio JBL: oltre a tante cuffie e auricolari, al CES 2021 debuttano anche la soundbar JBL Bar 5.0 MultiBeam e l’amplificatore JBL SA750 entrambi con supporto AirPlay 2 di Apple.

La soundbar è presentata come il primo dispositivo con Virtual Dolby Atmos che, abbinato alla tecnologia beamforming MultiBeam proprietaria del costruttore, è in grado di offrire audio immersivo, potente e d’effetto, dando all’ascoltatore la sensazione di trovarsi al centro di un impianto surround, anche senza impiegare subwoofer e speaker satellite. Secondo il costruttore JBL Bar 5.0 MultiBeam è in grado di riprodurre i canali sonori in altezza di film e spettacoli TV, trasformando qualsiasi abitazione i una personale sala cinematografica 3D.

La soundbar JBL è progettata per la massima semplicità d’utilizzo, integrandosi e funzionando facilmente con tutti gli ecosistemi multiroom e i principali servizi musicali. Gli utenti possono trasmettere musica in streaming senza fili, tramite Alexa Multi-Room Music (MRM), Apple AirPlay 2 e Chromecast, così come Bluetooth. La JBL Bar 5.0 MultiBeam è anche compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android. La soundbar JBL sarà disponibile a fine gennaio al prezzo di 399,99 euro.

Dedicato agli appassionati audio l’amplificatore JBL SA750 è caratterizzato da design e look volutamente retro, con frontale in alluminio che richiama gli impianti stereo modulari degli anni ’80. All’interno però ritroviamo il top della tecnologia audio digitale odierna: si tratta di un amplificatore di classe G, con DAC in alta risoluzione, ingresso phono e anche USB per collegare chiavette di memoria. Offre connettività Ethernet e Wi-Fi, doppio ingresso ottico e coassiale, connettori RCA e la possibilità di gestire due coppie di speaker. Supporta sia Google Chromecast che Apple AirPlay 2. Negli USA sarà disponibili in aprile al prezzo di 3.000 dollari.

Per le altre novità JBL presentate al CES 2021, inclusi diversi modelli di cuffie e auricolari con cancellazione del rumore, rimandiamo a questo articolo. Tutte le notizie di macitynet che parlano di JBL sono disponibili da qui. Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.