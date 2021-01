Oral-B Genius X Luxe Edition, spazzolino Smart con AI a 149,99 euro spedizo

Oral-B Genius X Luxe Edition è tra gli spazzolini elettrici più Smart attualmente in commercio e la Special Edition, per poche ore, si compra con uno sconto del 53% a 149,99 direttamente su Amazon. Grazie all’offerta del giorno vi portate a casa un prodotto capace di prendersi cura dell’igiene orale, identificando i diversi stili di spazzolamento, grazie al sistema di intelligenza artificiale di cui fa uso.

Lo avevamo avvistato al Mobile World Congress di Barcellona nel 2019. Oral-B Genius X Luxe Edition (che differisce dal modello X unicamente per la fornitura di spazzole in confezione) si unisce alla vasta gamma di prodotti Oral-B, studiati appositamente per l’igiene orale, in grado di soddisfare le esigenze di tutti: conosce perfettamente le diverse abitudini di spazzolamento degli utenti e li aiuta a migliorare la loro salute orale. Come un’impronta, Oral-B sa che ciascuno di noi possiede una propria tecnica: per questo ha imparato da migliaia di modalità di spazzolamento diverse per dare un feedback personalizzato per ogni utente.

Questo spazzolino è dotato di sensori di movimento e, come dicevamo, utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere lo stile di spazzolamento e guidare l’utente verso risultati ogni giorno migliori. Protegge le gengive delicate e aiuta a prevenire problemi futuri grazie alla combinazione di nuove tecnologie come Gum Guard, SmartRing (Segnalatore Visivo) e con il controllo della pressione, permettendo così di correggere uno spazzolamento troppo energico o disomogeneo.

Dispone di una batteria al litio che dura oltre 2 settimane con una ricarica completa ed è venduto insieme ad una pratica custodia per il trasporto. «Oltre l’82 % delle persone che hanno usato Oral-B Genius X ha avuto un notevole miglioramento della salute orale dopo 6-8 settimane» si legge nella scheda tecnica. Offre 6 diverse modalità di spazzolamento – Pulizia Quotidiana, Pro-Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante, Protezione Gengive e Nettalingua – e c’è il consueto timer per portare l’utente a spazzolarsi per due minuti, tempo riconosciuto dai dentisti come sufficiente per una pulizia completa.

Il prezzo di Oral-B Genius X è di 270 euro ma soltanto per oggi, con l’offerta del giorno di Amazon, ve lo portate a casa per 149,99 euro spedizione inclusa. In pratica risparmiate 169 euro, che corrisponde al 53% del prezzo di listino. Per altro la spedizione, gratuita, è a cura di Amazon, quindi potete beneficiare di tutti i vantaggi di rimborso e reso.