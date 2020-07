JBL presenta Turner 2 e Turner XL, le radio portatili FM e DAB+

JBL presenta le nuove Tuner 2 e Tuner XL, le due nuove radio portatili del costruttore con supporto alla tecnologia DAB+ e FM, per godere di centinaia di stazioni radio e tutta la musica via Bluetooth. Ecco prezzi, caratteristiche e disponibilità dei nuovi prodotti.

Entrambi i dispositivi sono portatili, compatti, dotati di Bluetooth, e studiati per qualsiasi ambiente in casa, dalla cucina al giardino. Come lascia intuire già il nome del prodotto, i Tuner non sono semplici speaker bluetooth, ma integrano anche la funzione di radio, sia FM analogica che digitale DAB+. In questo modo permettono di rimanere aggiornati sulle ultime notizie, senza rinunciare ovviamente all’ascolto delle proprie playlist preferite.

Totalmente impermeabili, sono dunque adatte anche a ravvivare i party in giardino. JBL Tuner 2 è la nuova versione della prima Tuner, con un suono migliore, un design rinnovato, e una batteria ricaricabile che offre 12 ore di funzionamento. Con Tuner 2 è possibile ascoltare le proprie stazioni radio DAB+ o FM e collegare il proprio smartphone tramite lo streaming wireless Bluetooth quando si vuole ascoltare un po’ di musica.

La certificazione IPX7 garantisce l’impermeabilità del dispositivo e permette di usarlo con ogni condizione atmosferica. Ad affiancare Tuner 2 arriva anche il nuovo JBL Tuner XL, il fratello più potente di Tuner 2, con le stesse funzionalità e 15 ore di riproduzione con una sola carica.

Le radio JBL Tuner sono dispositivi studiati per godere del suono JBL Signature Sound, anche in modo veloce e intuitivo, grazie alla presenza di 5 tasti di memoria e il display di facile lettura.

La Tuner 2 ha un costo di 99,99 euro, mentre la Tuner XL costa 149,99 euro. Entrambi i sono già disponibili presso i migliori rivenditori e on-line su jblstore.it. Su Amazon trovate tutti i prodotti JBL.

Tutte le notizie sui prodotti JBL le potete trovare a partire da questo indirizzo.