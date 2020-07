Philips Hue offre nuove lampadine potenti, strisce led e lampade con Bluetooth

Signify annuncia un importante aggiornamento della famiglia Philips Hue, con l’arrivo di nuove lampade e lampadine, questa volta focalizzati sulla illuminazione della cucina o del garage. La nuova linea di prodotti, anticipata in parte qualche settimana fa, include: una lampadina standard più luminosa, fino a 1600 lumen, la nuova gamma Hue Centris per interni, l’aggiornamento della Hue lightstrip, la lampada Bloom e una nuova serie di apparecchi da interni con Bluetooth.

Anzitutto, Philips Hue aggiorna la lampadina bianca standard, rendendola più potente. Philips Hue White A21 consente agli utenti di illuminare un’intera stanza grazie grazie alla sua potenza di 1600 lumen (equivalente a una lampadina tradizionale da 100 W). La nuova lampada permetterà finalmente di illuminare a giorno una stanza di dimensioni più grandi rispetto a quella che può essere coperta dalla versione standard.

Per quanto concerne la nuova gamma di Philips Hue Centris si tratta di una serie di faretti LED a soffitto White and Color Ambiance, progettata per creare una luce potente. La lampada a luce diffusa è in grado di illuminare un’intera stanza, mentre le luci d’accento regolabili e indirizzabili mettono in evidenza gli oggetti. Ogni luce può essere impostata e controllata individualmente e ciascun punto luce gode di una rotazione di 350 gradi, per essere facilmente riposizionata.

La Philips Hue Lightstrip Plus è la più versatile delle soluzioni della linea, perché può essere facilmente adattata, tagliata e regolata come meglio si preferisce. La nuova Lightstrip dispone della funzionalità bluetooth che semplifica l’installazione e il divertimento, anche per i nuovi consumatori che non possiedono il Bridge Philips Hue.

Rinnovata anche la lampada da tavolo Philips Hue Bloom, che dispone ora di nuove colorazioni e di un notevole potenziamento della luce bianca fino a 500 lumen, con una temperatura di colore che può essere regolata dal bianco caldo [2000K] fino ai [6500k] per una luce diurna fredda. La lampada è Bluetooth, e gode di un design compatto e moderno. Da notare, peraltro, che la nuova Bloom può anche essere regolata fino a un livello minimo di illuminazione inferiore all’ 1%, ed essere utilizzata come luce notturna.

Prezzi

Lampadina Philips Hue A21 : 24,90 euro

: 24,90 euro Faretti a soffitto Philips Hue Centris (sia bianchi che neri) disponibili in quattro dimensioni: da 279,90 EUR a 449,90 euro

(sia bianchi che neri) disponibili in quattro dimensioni: da 279,90 EUR a 449,90 euro Philips Hue Bloom (sia bianca che nera): 79,90 euro

(sia bianca che nera): 79,90 euro Philips Hue Lightstrip Plus: versione da 1 metro 79,90 euro, versione da 2 metri euro 24,90.

Tutte le novità e gli aggiornamenti su Philips Hue si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet. I prodotti Hue si possono acquistare anche su Amazon.