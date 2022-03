John Romero rilascia un nuovo livello di Doom II a favore dell’Ucraina

John Romero, leggendario co-fondatore di id Software e sviluppatore di Doom e Quake, ha rilasciato un nuovo livello per Doom II chiamato One Humanity per sostenere gli aiuti in Ucraina. È il primo livello che ha progettato per il gioco da quando è stato rilasciato nel 1994 e, cosa più importante, andrà a beneficio degli sforzi umanitari della Croce Rossa e del Fondo centrale di risposta alle emergenze in Ucraina. Il livello costa a 5 euro, e il 100 percento dei proventi andrà alle organizzazioni umanitarie.

Lo ha annunciato direttamente Romero su Twitter. Per i pochi che non conoscessero Doom II, si tratta dello sparatutto in prima persona che ha di fatto creato un genere, allora acclamato dalla critica poi entrato direttamente nella storia dei videogiochi, titolo che trova i suoi natali nell’ormai lontano 1994. Per poter giocare al livello One Humanity è necessario avere una copia del gioco originale.

Romero con il suo nuovo livello per Doom II è entrato a far parte dell’elenco di persone e società nel settore dei giochi che hanno adottato misure per sostenere l’Ucraina dopo l’invasione della Russia. The Pokémon Company ha donato 200.000 dollari agli sforzi di soccorso umanitario di GlobalGiving nel Paese, a beneficio delle famiglie e dei bambini colpiti dalla guerra.

EA ha rimosso atleti, nazionale e i club russi da FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA Online, oltre ad annunciare la rimozione delle stesse squadre da NHL 22, mentre CD Projekt Red ha smesso di vendere i suoi giochi in Russia e Bielorussia.

Il vice primo ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, ha anche invitato Sony e Microsoft a bloccare gli account PlayStation e Xbox dei giocatori in Bielorussia e Russia. Fedorov, che è anche il ministro della Trasformazione digitale del Paese, spera che la mossa incoraggi i cittadini russi a resistere a quella che ha definito una “vergognosa aggressione militare” al loro governo.