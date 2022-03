Juice sconta iPhone 13 e mini di 50 € per la Festa della donna

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e nello store online Juice iPhone 13 e anche iPhone 13 mini sono proposti con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino Apple per la Festa della donna.

Per chi è a corto di idee, Juice suggerisce inoltre una serie di accessori Apple e dei migliori marchi perfetti da regalare, anche risparmiando grazie alle promozioni in corso.

Gli iPhone 13 non hanno bisogno di lunghe presentazioni: sono tra i migliori di tutte le serie viste fino a oggi, tutti dotati di fotocamere di alta qualità per scattare foto e riprendere video con colori naturali e realistici. La velocità con qualsiasi tipo di app e giochi è assicurata dal potente chip Apple A 15 Bionic e anche le comunicazioni grazie al supporto per la connettività cellulare 5G. Tra i miglioramenti più importanti rispetto agli iPhone 12 senza dubbio l’autonomia migliorata.

Invece del prezzo di listino di 839 euro nei negozi Juice e nello store online iPhone 13 e 13 mini si comprano a partire da 789 €, oppure da 31,56 € al mese con la formula Juice Evolution a tasso zero. Chi possiede un iPhone delle generazioni precedenti può cederlo a Juice in permuta per ridurre ulteriormente il costo del nuovo modello.

Oltre ad Apple Watch Serie 7, Watch SE, AirPods, AirTag e il piccolo ma potente speaker smart HomePod mini, da Juice è possibile scegliere tra un’ampia gamma di cover e custodie per iPhone con prezzi a partire da 9,90 euro. Tra questi è incluso il portafoglio in pelle LA Purse di dbramante1928 con tasca su misura dedicata a iPhone, proposto in offerta a 24,90 euro invece del prezzo di listino di 49,90 euro.

Tra le offerte Juice in corso segnaliamo la stampante fotografica Canon Selphy a 134,90 euro, il drone DJI Tello con fotocamera DJI a 109 €. Ampia scelta di supporti di ricarica wireless per iPhone, inclusi modelli per scrivania e auto, a partire da 19,90 €, infine l’anello luminoso Cygnett V-Glamour con treppiede e telecomando Bluetooth per l’illuminazione perfetta del volto in foto e video proposto a 49,90 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.