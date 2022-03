EA rimuove la Russia dai suoi giochi FIFA e NHL

Oltre a praticamente tutti i principali colossi della tecnologia che hanno già attivato sanzioni contro la Russia, ora anche Electronic Arts scende in campo per dire “no” alla guerra, e lo fa a modo suo: il colosso videoludico ha annunciato che sta rimuovendo la squadra nazionale e i club russi da FIFA 22, FIFA Mobile e FIFA on line. La mossa di EA contro la Russia segue quella della FIFA, che ha espulso il Paese dalle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, mentre la UEFA ha sospeso le squadre di club dalle competizioni internazionali.

Ecco il comunicato:

EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come tante voci in tutto il mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina

L’editore ha affermato che stava “valutando attivamente le modifiche correlate ad altre aree dei giochi” e che avrebbe tenuto informati i giocatori sulle azioni intraprese.

Inoltre, EA eliminerà anche la squadra nazionale e i club russi e bielorussi da NHL 22 nelle prossime settimane. La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio ha bannato squadre di entrambi i paesi dalle sue competizioni, fino a nuovo avviso.

Mercoledì scorso, il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha esortato Sony, Microsoft e altre società di giochi a sospendere gli account dei giocatori russi e bielorussi. Ha invitato le organizzazioni di eSport a bandire anche squadre e giocatori russi e bielorussi dagli eventi internazionali:

Siamo sicuri che tali azioni motiveranno i cittadini russi a fermare in modo proattivo la vergognosa aggressione militare

Ricordiamo che anche Apple, oltre a raccogliere aiuti per l’Ucraina, ha attivato diverse sanzioni contro la Russia: Apple Pay non funziona più con alcuni istituti del Paese, bloccate le vendite di tutti i prodotti Apple, rimozione delle app dei canali statali e altre ancora

Per tutte le notizie tecnologiche che ruotano attorno alla tematica della guerra in Russia, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.