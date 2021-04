Il vice presidente senior John Ternus nella pagina di Apple dedicata ai dirigenti

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering, è ora presente nella sezione della pagine web di Apple dedicata ai dirigenti.

A gennaio Apple ha annunciato che Dan Riccio, da oltre vent’anni promotore e guida dell’innovazione in Apple, passerà ad altre mansioni per dedicarsi a “un nuovo progetto” facente capo direttamente al CEO Tim Cook (secondo Bloomberg si sta occupando del visore AR/VR che vedremo in futuro).

A prendere il timone del team Hardware Engineering di Apple è stato John Ternus, entrato a far parte anche del team esecutivo.

Ternus è arrivato nel team Product Design di Apple nel 2001, e nel 2013 è diventato vice presidente responsabile Hardware Engineering. In questi vent’anni passati in Apple, Ternus ha supervisionato la progettazione hardware di tanti prodotti rivoluzionari, fra cui i primi AirPods e tutte le generazioni di iPad. Più di recente, ha guidato il team che ha creato l’hardware dei fantastici iPhone 12 e iPhone 12 Pro, e ha seguito da vicino il processo di transizione del Mac al processore Apple. Ternus ha una laurea in ingegneria meccanica conseguita all’università della Pennsylvania.

Nella biografia pubblicata nella sezione del sito Apple dedicata ai dirigenti, si spiega che Ternus è stato un leader chiave nella transizione ancora in corso del Mac ai processori Apple Silicon.

A gennaio il CEO di Apple, Tim Cook, aveva dichiarato: “L’esperienza solida che John ha maturato in vari ambiti, ne fanno la persona perfetta per guidare i nostri team Hardware Engineering”.