Dan Riccio alla guida di un “nuovo progetto” di Apple

Apple ha annunciato che Dan Riccio, attuale Senior Vice President Hardware Engineering dell’azienda, passerà a un nuovo ruolo per concentrarsi “su un nuovo progetto”, riportando al CEO TIM Cook. A guidare la divisione Hardware Engineering di Apple sarà John Ternus in veste di membro del gruppo esecutivo.

“Ogni innovazione alla quale Dan ha contribuito a divenire realtà in Apple, ci ha reso migliori e un’azienda più innovativa, e siamo entusiasti che continuerà a far parte del team”, ha dichiarato il CEO di Apple, Tim Cook. “La profonda competenza di John e l’ampio ventaglio di esperienza lo hanno reso un leader audace e visionario nei nostri team Hardware Engineering. Voglio congratularmi con entrambi per questi entusiasmanti nuovi ruoli e non vedo l’ora di vedere le molte altre innovazioni che contribuiranno a portare al mondo”.

Apple presenta Riccio come un leader nel settore del design, nello sviluppo e nella progettazione che si è occupato dell’ingegnerizzazione di quasi tutti i prodotti Apple, dalla prima generazione di iMac alla più recente lineup di iPhone 5G, dei Mac con SoC M1 e dell’AirPods Max. “Riccio ha creato i team Hardware Engineering e ridimensionato le capacità di Apple di innovare su più linee di prodotti con la massima qualità”, riferisce la Casa di Cupertino. Dopo essere arrivato in Apple nel 1998 come leader nel team Product Design, Riccio è diventato Vice President responsabile iPad Hardware Engineering nel 2010, e nel 2012 è entrato a far parte del gruppo dirigente come leader della divisione Hardware Engineering. “Nella sua nuova posizione”, scrive ancora l’azienda, “Riccio continuerà a svolgere un ruolo essenziale nel plasmare il futuro dei prodotti Apple in qualità di vice presidente responsabile engineering”.

“Lavorare per Apple è stata una opportunità unica, trascorsa a realizzare i prodotti migliori del mondo con le persone più talentuose che si possono immaginare”, ha dichiarato Riccio. “Dopo 23 anni alla direzione dei team Product Design o Hardware Engineering – culminati nei più grandi e ambiziosi prodotti di sempre – è il momento giusto per cambiare. Il prossimo passo che non vedo l’ora di fare è quello che amo di più, concentrando tutto il mio tempo e l’energia in Apple nel creare qualcosa di nuovo e meraviglioso per la quale non potrei essere più entusiasta”.

John Ternus assume il ruolo di senior vice president of Hardware Engineering. Ternus è arrivato Product Design team di Apple nel 2001 e fin dal 2013 ha avuto il ruolo di vice president of Hardware Engineering. Durante i suoi circa 20 anni in Apple, Ternus ha supervisionato l’hardware engineering su tutta una serie di prodotti innovativi, inclusa la prima generazione di AirPods e ogni generazione di iPad. Più recentemente, Ternus ha guidato l’hardware team responsabile di iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ed è stato un leader chiave nella transizione dei Mac alla CPU Apple Silicon. Ternus si è laureato con il Bachelor of Science in Mechanical Engineering presso l’Università della Pennsylvania.