Amazon Prime Video, i film e le serie tv in arrivo ad aprile

La primavera su Amazon Prime Video porta molte novità: ad aprile il catalogo della piattaforma di tv in streaming di Amazon si arricchirà con nuovi film e serie tv originali. E molte altre, annunciate ora, si faranno attendere fino a maggio.

Tra gli annunci, oltre a quattro nuove produzioni francesi e una britannica, l’arrivo – previsto il 7 maggio – per la nuova serie “Noi i ragazzi dello zoo di Berlino”, l’attesa per l’anime Bleach per la prima volta doppiato su Prime Video e la data di lancio – il 18 giugno – della docuserie sul campione spagnolo Sergio Ramos.

Le nuove serie tv

LOL: chi ride è fuori

Una sfida tra comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere i propri avversari. Con la partecipazione di Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. A osservare questo esperimento comico, Fedez e Mara Maionchi. Il vincitore potrà donare 100mila euro a un ente benefico di sua scelta.

La serie è arrivata su Amazon Prime Video il 1° aprile con i primi quattro episodi. All’8 aprile saranno resi disponibili i due episodi successivi.

Them

Una miniserie horror ambientata negli Stati Uniti. La prima stagione, ambientata negli anni Cinquanta, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come “The Great Migration”. La casa, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, reali e soprannaturali, minacciano di distruggerli.

La serie tv è in arrivo il 9 aprile su Amazon Prime Video, ma in versione originale e sottotitolato. Il doppiaggio in italiano sarà disponibile dalla prossima estate.

Before Pintus

Before Pintus racconta com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo e lo fa attraverso le vicende quotidiane di Angelo (Pintus), comico talentoso ma squattrinato alla ricerca dell’occasione giusta per dimostrare ciò che vale, anche a 40 anni. Otto episodi da 35 minuti, con protagonisti Angelo Pintus e Roberto Cenci.

Per vedere la serie tv su Amazon Prime Video bisognerà attendere il 19 aprile.

I nuovi film originali e in esclusiva

Governance – Il prezzo del potere

Renzo è costretto ad abbandonare l’incarico di Direttore Generale di una multinazionale petrolifera dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Renzo prepara la sua vendetta ma la situazione gli sfugge di mano.

Con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni, il film è diretto da Michael Zampino.

In arrivo il 12 aprile su Amazon Prime Video.

Cosmic Sin

Bruce Willis è protagonista di questo film di fantascienza, che racconta di un futuro in cui la Terra ha ricevuto un messaggio anonimo da una civiltà aliena. Ford, un eroe di guerra in disgrazia, viene chiamato a guidare una squadra di soldati d’élite. Si addentra così nel territorio presidiato dagli alieni. Atteso per il 15 aprile su Amazon Prime Video.

Alice e Peter

Prima che Peter diventasse Pan e Alice visitasse il Paese delle Meraviglie erano fratelli che vivevano una casa di campagna con i genitori e il fratello maggiore, David. In questo luogo magico erano liberi di giocare e scatenare l’immaginazione nella foresta dietro casa. La partenza di David per il collegio cambierà ogni cosa. Protagonista Angelina Jolie.

Atteso per il 22 aprile su Amazon Prime Video.

Senza Rimorso di Tom Clancy

Diretto da Stefano Sollima, il film racconta le origini dell’eroe John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy. Nel cast, Michael B. Jordan. In arrivo il 30 aprile su Amazon Prime Video.

Nuovi film in arrivo

Ti presento Sofia | 1 aprile

Django Unchained | 1 aprile

Il tassinaro | 1 aprile

Robocop | 1 aprile

Robocop 2 | 1 aprile

Robocop 3 | 1 aprile

Io e Caterina | 1 aprile

Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite | 1 aprile

Il castello di vetro | 1 aprile

Cruise | 1 aprile

Stake Land II | 1 aprile

Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 3 aprile

Godzilla | 5 aprile

Miss Sloane – Giochi di potere | 7 aprile

Le colline hanno gli occhi | 10 aprile

Zelig – Italian Stand Up | 12 aprile

Notte Prima degli Esami – Oggi | 15 aprile

Qualunquemente | 15 aprile

Sword of God – L’ultima crociata | 15 aprile

River Runs Red | 15 aprile

Double Dragon | 19 aprile

Pintus @Forum | 19 aprile

Pintus @Arena | 19 aprile

Pintus @Ostia Antica | 19 aprile

Abigail | 23 aprile

Adeline – L’eterna giovinezza | 23 aprile

Shadows | 28 aprile

Se Son Rose | 30 aprile

Nuove serie in arrivo

Conan il ragazzo del futuro | 1 aprile

Zak Storm – prima stagione | 1 aprile

Zelig Time – la seconda stagione | 12 aprile

Rocco Schiavone – la quarta stagione | 8 aprile

Bleach – la prima stagione | 26 aprile

Leonardo – la prima stagione | 28 aprile

Film in scadenza

Non succede, ma se succede… | fino al 9 aprile

City of Lies – L’ora della verità | fino al 9 aprile

Dora e la città perduta | fino al 21 aprile

18 regali | fino al 30 aprile

Serie in scadenza

Scrubs | fino al 20 aprile

Futurama | fino al 20 aprile

Modern Family | fino al 20 aprile

I Griffin | fino al 20 aprile

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.