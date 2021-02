Dan Riccio supervisiona i visori di realtà aumentata e virtuale Apple

A fine gennaio Apple ha annunciato che Dan Riccio è alla guida di un nuovo progetto: alcuni hanno già ipotizzato che potrebbe trattarsi di Apple Car, ora invece secondo le ultime anticipazioni il dirigente è alla guida della divisione che si occupa dello sviluppo dei visori di realtà aumentata e virtuale.

Dopo essere arrivato in Apple nel 1998 come responsabile del team Product Design, Riccio è diventato Vice President responsabile iPad Hardware Engineering nel 2010, e nel 2012 è entrato a far parte del gruppo dirigente come responsabile della divisione Hardware Engineering.

L’assegnazione di Riccio ai visori di realtà aumentata e virtuale è una mossa simile a quanto già fatto da Apple con Phil Schiller, ex responsabile del marketing globale di Cupertino. Dopo svariati anni di servizio e con l’approssimarsi del possibile ritiro, Apple ha incaricato Schiller per la supervisione di App Store e delle pubbliche relazioni. In sostanza secondo Bloomberg Apple ha adottato questa strategia anche con Riccio, assegnando uno dei suoi dirigenti più esperti di hardware allo sviluppo dei visori di realtà aumentata e virtuale, un progetto attivo da anni e che sembra aver incontrato numerosi ostacoli.

Le operazioni e la gestione quotidiana del team, che conta oltre mille ingegneri, è affidata al vice presidente Mike Rockwell, mentre Riccio supervisiona l’intero progetto che al momento si concentra su due dispositivi. Il primo, atteso sul mercato il prossimo anno è un visore di realtà virtuale con alcune funzioni di realtà aumentata: un dispositivo atteso con specifiche top, inclusi due scherni 8K, tracciamento degli occhi, sensore LiDAR e una dozzina di fotocamere, con un prezzo indicato di circa 3.000 dollari. Invece il secondo dispositivo è descritto come un paio di occhiali leggeri per la realtà aumentata che dovrebbe arrivare più avanti nel tempo.

Lo stesso report di Bloomberg indica che Apple ha avvisato i dipendenti circa un nuovo incarico per Johny Srouji, Senior Vice President Hardware Technologies della multinazionale. Il dirigente, che supervisiona i processori Apple, si occuperà di un team che lavora agli schermi sviluppati all’interno di Apple e anche alle fotocamere. L’incarico sui display sembra indicare che Apple stia accelerando i tempi per introdurre iPad e Mac con schermi mini LED, come sostengono numerose anticipazioni ormai da diversi mesi.

