I segreti dei Joy-Con di Nintendo Switch 2 rivelati da un brevetto

Pubblicità

Nintendo Switch 2 è ormai ufficiale, anche se il teaser di presentazione non ha soddisfatto tutte le curiosità dei giocatori. La società ha certamente in serbo delle sorprese per la console, ad esempio quelle relative ai Joy-Con. Oggi, alcuni di questi vengono svelati in un brevetto.

L’attenzione si è subito focalizzata sulla possibilità che i due boy con possano funzionare come un mouse. Nel teaser della Switch 2, diffuso lo scorso mese, Nintendo ha in effetti mostrato due Joy-Con che scorrevano su una superficie, proprio come ci si aspetterebbe da un mouse per PC.

I segreti dei Joy-Con di Nintendo Switch 2

Si scopre adesso che l’uso in modalità “mouse” potrebbe non essere limitato ai soli Joy-Con: i brevetti indicano infatti che Nintendo ha valutato anche l’integrazione di questa funzionalità in un controller separato, con un’impugnatura più grande e in linea con i tradizionali design dei controller da console.

Uno dei brevetti, infatti, mostra un Joy-Con tenuto in posizione orizzontale, con i pulsanti SR e SL rivolti verso il basso e i pollici dell’utente posizionati sugli stick, suggerendo che il sensore ottico si trovi rivolto verso il basso per permettere di muovere il controller su una superficie.

Un’altra immagine, invece, illustra l’uso del Joy-Con sinistro in posizione verticale mentre quello destro viene utilizzato in modalità mouse, immaginando così una configurazione tipo WASD della tastiera, ma con i controller della Switch.

Nel brevetto, che per inciso è stato tradotto dal giapponese, compare il termine “mouse operation sensor” per ben 28 volte, il che fa pensare che al suo interno ci sarà una tecnologia capace di far funzionare i controller proprio come un mouse.

Un ulteriore brevetto mostra che questi Joy-Con potranno essere inseriti in un supporto per braccialetto simile a quelli della Switch originale. Inoltre, sempre all’interno del brevetto si menziona “magnet” per ben 355 volte, suggerendo che il braccialetto possa agganciarsi magneticamente al Joy-Con, che a loro volta si agganciano magneticamente al corpo della console

Il secondo brevetto illustra anche quello che sembra essere un dock per controller, dove i Joy-Con possono essere adagiati e, presumibilmente, anche ricaricati.

Ne sapremo di più il prossimo 2 aprile 2025, dato che Nintendo ha già fissato in Direct per quella data. In quell’occasione si saprà anche qualcosa di più su prezzo e data di rilascio, che comunque avverrà nel corso del 2025.

Gli articoli di macitynet che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie che parlano di console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.