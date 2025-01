Questa è Nintendo Switch 2

Pubblicità

Era nell’aria. Si sapeva da qualche giorno che il CES 2025 sarebbe stato un palco importante per Nintendo Switch 2. Non perché sia stata presentata ufficialmente da Nintendo, ma perché in fiera c’è chi l’ha praticamente mostrata.

Da diverso tempo Nintendo Switch 2 è protagonista di numerose fughe di notizie, al punto che le informazioni trapelate rischiano di anticipare l’annuncio ufficiale. Mentre in passato la maggior parte dei rumor si limitava a speculazioni, questa volta le informazioni sembrano molto vicine alla conferma.

Un video pubblicato da @Numerama su X durante il CES 2025 ha mostrato un mockup della Nintendo Switch 2 condiviso da Genki, noto produttore di accessori. Il modello include i Joy-Con magnetici in azione, insieme ad altri dettagli interessanti.

Secondo il post originale il produttore di accessori Genki sostiene di possedere la console reale e sta mostrando un modello 3D con tanto di accessori. Nel video condiviso su X, si possono osservare i Joy-Con magnetici, una porta di ricarica e il funzionamento dei controller con la console. Sebbene Genki specifichi che si tratta di una replica, dimensioni e funzionalità sembrano rispecchiare fedelmente quelle del dispositivo originale.

Inoltre, Genki ha rivelato che la data di lancio della Nintendo Switch 2 è prevista per aprile 2025, molto vicina alla possibile data di annuncio ufficiale. Tra le altre novità, i Joy-Con della Switch 2 saranno dotati di un nuovo sensore ottico, anche se non è ancora chiaro quale sia la funzione del misterioso “pulsante C”. Sul sito ufficiale di Genki dedicato agli accessori per la Switch 2 è già possibile vedere il mockup della console e dei Joy-Con.

Oltre a Genki, anche altri produttori di accessori hanno condiviso dettagli interessanti sulla console. Dbrand ha pubblicato un proprio mockup della Nintendo Switch 2, mentre l’utente di X @NintyPrime ha creato un thread con immagini dettagliate della console, incluso un nuovo controller Wireless Pro, simile a quello delle console Xbox.

Un altro dettaglio interessante arriva da @LaurakBuzz, che ha condiviso un’immagine del dock della Switch 2, evidenziando le specifiche tecniche relative alla tensione in ingresso e uscita. Secondo questa fonte, il caricatore della Nintendo Switch attuale non sarà compatibile con la prossima generazione perché Switch 2 sarà fornita con un caricatore da 60W appositamente progettato per l’uso con il dock.

A questo punto si aspetta solo l’annuncio di Nintendo, che sembra dover accelerare i piani per presentare la console. Più tempo passa, infatti, più l’annuncio ufficiale svelerà qualcosa di cui già si conoscono tutti i dettagli.

