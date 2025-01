Nintendo Switch 2 è ufficiale, il video di anteprima

Pubblicità

Finiscono finalmente anticipazioni e speculazioni, anche se in effetti le ultime fughe di notizie erano particolarmente precise è dettagliate: Nintendo Switch 2 è ufficiale. Ecco il primo video pubblicato da Nintendo che mostra la prossima console della multinazionale di Super Mario.

Come correttamente anticipato dagli ultimi rumor, Nintendo si è limitata a mostrare un breve trailer di Nintendo Switch 2, lasciando ad un secondo momento una presentazione più approfondita. Chissà se le anticipazioni degli ultimi giorni non abbiano leggermente cambiato i piani di Nintendo, che si è dovuta affrettare a mostrare la console, ormai quasi interamente spoilerata.

Come è fatta

La console è quella che si si aspettava. Di base è una Switch, seppur di dimensioni più generose, con joy-con più grandi, che si attaccano magneticamente alla console.

Quella mostrata in video è una console completamente nera, con inserti blu e rossi, proprio negli attacchi dei due joycon laterali. Il filmato mostra anche la dock della console, che reca il nuovo logo, a dire il vero molto simile al precedente, dove fa la sua apparizione il numero “2”.

Il filmato mostra anche uno spezzone di Mario Kart in esecuzione sulla console, molto simile a Mario Kart 8, anche se nulla viene detto in proposito. Per chi gioca in movimento, è presente un sostegno sul retro del dispositivo completamente riprogettato. Sembra molto più robusto di quello originale presente sullo Switch.

C’è anche una nuova porta USB-C nella parte superiore del dispositivo: si tratta, a nostro avviso, di una una posizione migliore se si vuole caricare la console e giocare allo stesso tempo.

Retrocompatibile

I possessori di Nintendo Switch saranno felici di sapere che Nintendo Switch 2 supporterà i giochi Switch originali. Ci sarà uno slot per cartucce fisiche nella parte superiore del dispositivo.

In questo modo i giochi digitali originariamente progettati per Switch funzioneranno anche sulla nuova console, anche se Nintendo ha lasciato intendere che non tutti i giochi potrebbero funzionare correttamente o godere delle caratteristiche presenti su Switch originale.

Sebbene il video nulla dica sulle caratteristiche tecniche della console, le differenze e le novità più significative rispetto a Nintendo Switch originale saranno certamente all’interno del dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Anche per quanto riguarda prezzi e disponibilità per ora Nintendo mantiene il silenzio, mentre nel teaser appare un generico “2025”. Anche in questo caso i leak puntano tutti ad un rilascio entro la prima metà dell’anno, con maggiori dettagli che saranno svelat in un live streaming Nintendo Direct il 2 aprile 2025.

