Juice Days, tutti i prodotti Apple in sconto fino al 27 marzo

Presso tutti i negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice fino al 27 marzo è possibile acquistare praticamente tutti i prodotti Apple in sconto grazie alla mega promozione Juice Days.

Per gli appassionati Apple c’è l’imbarazzo della scelta tra iPhone con sconti che arrivano fino a 70 euro, inclusi in promozione anche gli ultimi modelli della generazione iPhone 13. Ecco alcuni esempi: iPhone SE di penultima generazione si compra a 499 euro invece di 529 euro, anche in 20 rate da 21,70 euro con JuiceEvolution, iPhone 11 64GB a 569 euro invece di 619 euro, iPhone 12 a partire da 639 euro invece di 719 euro

I Mac in promozione sono proposti con sconti fino a 100 euro, inclusi i MacBook Air M1 che partono da 1.059 euro invece del prezzo di listino di 1.159 euro, ma lo sconto si applica anche a MacBook Pro 13” per arrivare a Mac mini, iMac Retina 24” M1 a 1.399 euro invece di 1.499 euro, fino ai più potenti MacBook Pro M1 da 14” e 16”.

Gli sconti dei Juice Days includono anche un risparmio fino a 50 euro sugli iPad. Così iPad mini di ultima generazione parte da 509 euro invece di 559 euro, iPad Pro 11” di seconda generazione costa 879 euro invece del prezzo originale di 1.229 euro, iPad 10,2” di nona generazione Wi-Fi + Cellular 64GB costa 499 euro invece di 529 euro. Fino ad arrivare al più grande e potente iPad Pro 12,9” di ultima generazione 128GB a 1.169 euro, contro i 1.219 euro di listino, con la possibilità di pagare il modello desiderato anche in 20 rate più piccole sempre con JuiceEvolution.

Le promozioni Juice Days attive fino a domenica 27 marzo si estendono fino a includere 50 euro di sconto su AirPods Pro e fino a 30 euro di sconto su diversi modelli di Apple Watch. Ricordiamo che alcuni negozi Juice sono chiusi la domenica: per non perdere le promozioni è consigliabile verificare gli orari di apertura del tuo negozio Juice di fiducia oppure approfittare degli sconti tramite il negozio online Juice.