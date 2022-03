Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain è su Apple Arcade

La scorsa estate lo sviluppatore Snowman ha portato il suo titolo di successo Alto’s Odyssey su Apple Arcade, con tanti contenuti nuovi e inediti, tanto da renderlo molto più che un semplice porting dell’originale: adesso lo sviluppatore ha lanciato una espansione rimasterizzata dell’originale, che prende il nome di Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain.

In effetti il catalogo Apple Arcade era fermo da un po’, e un titolo come questo servirà certamente a rispolverare il servizio. Oltre a godersi tutti gli ipnotizzanti aspetti originali del gioco, a partire dal level design, The Spirit of the Mountain presenta “il cuore della montagna” dove i giocatori esploreranno “set mai visti prima, rivelando il misterioso Pitu, un nuovo personaggio giocabile lungo la strada”.

La rimasterizzazione, o espansione, di The Alto’s Adventure include anche “una serie di 20 obiettivi totalmente nuovi, appositamente progettati per essere affrontati dal nuovo personaggio”. In totale il titolo presenta quasi 200 obiettivi da raggiungere.

Inoltre, come già apprezzato con il lancio di Alto’s Odyssey: The Lost City su Apple Arcade, i giocatori saranno in grado di importare i loro precedenti progressi in Alto’s Adventure: The Spirit of the Mountain per riprendere a giocare esattamente da dove si era lasciato.

Ricordiamo che Apple Arcade è stato lanciato nel mese di settembre del 2019 e comprende l’accesso a una serie di videogiochi completi, senza interruzioni pubblicitarie e senza la necessità di dover spendere ulteriori soldi per acquisti in-app.

Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo nuovo Alto’s Adventure. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.