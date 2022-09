Juice, tre ragioni per scegliere l’usato certificato

Per chi sta cercando un dispositivo o computer Apple a prezzo abbordabile i negozi della catena Juice Apple Premium Reseller, oltre che nello store Juice online, è disponibile l’usato Apple certificato, con garanzia Juice di 12 mesi.

Ogni prodotto viene controllato da tecnici certificati e testato accuratamente, non solo: tutte le riparazioni e le eventuali sostituzioni sono effettuate esclusivamente con batterie, display e altre componenti Apple sempre originali.

Juice garantisce tutti i prodotti usati o ex esposizione per 12 mesi dalla data di acquisto: chi lo desidera può estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi in fase di acquisto. Tutti i prodotti usati vengono controllati e certificati: ogni prodotto segue un rigoroso controllo interno ed esterno e viene sottoposto a test di diagnostica Apple per verificarne eventuali anomalie. I controlli vengono eseguiti presso un Centro di Assistenza Autorizzato Apple da un tecnico certificato.

Vediamo alcuni esempi usato certificato Juice e relativi prezzi: iPhone 12 Pro Max a partire da 789 euro, iPhone 11 Pro da 519€, iPhone X da 279€ e iPhone 8 a partire da 169 euro. Passando ai Mac troviamo Mac mini a partire da 319€, MacBook Pro a partire da 1.149€.

Tra le offerte in corso nei negozi Juice, Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice segnaliamo: il kit base V3+ Termostato intelligente tado° per risparmiare sul riscaldamento a 199,90€, la Bilancia intelligente Body+ di Whitings a 99,90€, la lampada portatile e ricaricabile da tavolo Poldina Pro di Zafferano a 119 euro invece di 146 euro, lo speaker Sonos One di seconda generazione a 229 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.