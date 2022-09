iOS 16.1 beta porta la trasparenza adattiva in AirPods Pro 1

La terza versione beta di iOS 16.1 rilasciata all’inizio di questa settimana espande la funzione Trasparenza Adattiva introdotta da Apple con gli AirPods Pro di seconda generazione (qui la nostra recensione), portandola anche sugli AirPods Pro originali del 2019, il modello di prima generazione.

Come notato su Reddit, i proprietari di AirPods Pro di prima generazione che hanno installato il software beta vedono adesso un interruttore dedicato alla modalità Trasparenza Adattiva introdotto nella sezione AirPods, all’interno dell’app Impostazioni. Il firmware beta 5A304A è necessario per visualizzare questa nuova impostazione.

Apple ha debuttato con la trasparenza adattiva con gli AirPods Pro 2. La tecnologia è progettata per consentire agli auricolari di bloccare i suoni forti, come sirene, lavori di costruzione o altoparlanti senza bloccare tutti i rumori, quindi facendo passare quelli più deboli, così da non isolare completamente l’utente. In questo modo l’utente può continuare a godersi la musica, presentando attenzione ad alcuni rumori circostanti.

Così, grazie a un aggiornamento software gratuito da parte di Apple, anche gli utenti di AirPods Pro di prima generazione sembra potranno sfruttare una nuova funzione che finora si pensava in esclusiva di AirPods Pro 2022 di seconda generazione. Il condizionale è d’obbligo per una semplice ragione.

Gli AirPods Pro 2 funzionano con un chip Apple H2 aggiornato che rende possibile la funzione di trasparenza adattiva, per questa ragione non è ancora chiaro come funzionerà la trasparenza adattiva con il precedente chip Apple H1 impiegato negli AirPods Pro originali del 2019. Un confronto sicuramente non tarderà ad arrivare.

Potete leggere la nostra recensione di AirPods Pro 2022 di seconda generazione direttamente a questo indirizzo.

