Keymitt Smart Lock, promette di far diventare smart la vostra porta anche con Homekit, Alexa e Google

Keymitt Smart Lock è una delle soluzioni probabilmente più semplice sul mercato per trasformare in smart qualsiasi serratura. Non c’è bisogno di sostituire nulla, bensì vestire con la periferica la serratura esistente, ed il gioco è fatto.

Al momento è sotto campagna Kickstarter, dove ha già raggiunto l’obiettivo di finanziamento richiesto. Ecco come funziona.

Grazie a Keymitt Smart Lock il produttore promette di fornire nuova vita alle vecchie serrature, potendo controllarle anche con lo smartphone. Si tratta, in buona sostanza, di un adattatore universale, funzionante anche con le porte europee, da adagiare sopra la vecchia serratura. Il montaggio, come mostrato nel video di presentazione, è davvero semplice ed immediato, e richiede appena pochi minuti.

Naturalmente, il lucchetto gode di strumenti di protezione, come la cifratura AES 256.

Dopo aver collocato il nuovo lucchetto sopra la vecchia serratura sarà sufficiente inserire la chiave, che verrà coperta dal Keymitt Smart Lock ed il gioco è fatto. A questo punto l’utente potrà continuare ad aprire e chiudere la porta automaticamente, ma sarà in grado di utilizzare anche lo smartphone per eseguire i comandi di apertura e chiusura, anche tramite gestures.

La soluzione fornita da Keymitt Smart Lock ha naturalmente dei vantaggi, quali la possibilità di aprire e chiudere la porta anche in remoto, anche quando si è fuori di casa. In questo modo, ad esempio, si potrà aprire ad un familiare, ai propri figli, e in generale a chiunque abbia l’accesso alla casa, anche senza avere le chiavi a portata di mano.

Keymitt Smart Lock punta moltissimo anche sulla compatibilità, adattandosi praticamente a tutti i tipi di serratura. In ogni caso, il team di progettazione potrà ricevere le foto della propria serratura, e cercare di fornire una soluzione personalizzata. Keymitt Smart Lock è disponibile anche in numerosi colori, per adattarsi al meglio alla propria porta di casa.

Promette di essere compatibile anche con Alexa, Assistente Google e Homekit e il diretto concorrente in questo momento è la tedesca Nuki con prezzi un po’ superiori.

Al momento, chi volesse finanziare il progetto, e ricevere a casa il proprio Keymitt Smart Lock potrà farlo con una donazione di 176 dollari per il bundle lucchetto più hub WiFi, mentre in commercio avrà un costo di 228 Euro. Sei il prodotto vi interessa potete cliccare qui per finanziare Keymitt Smart Lock. La consegna è prevista per il prossimo dicembre 2019.