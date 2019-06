Xiaomi Mi CC, ecco gli smartphone per i giovani

Il produttore di smartphone cinese Xiaomi sembra aver fatto di recente più fatica a vendere i propri terminali, e di conseguenza sembra volersi attrezzare per il futuro, proponendo una nuova linea di dispositivi, questa volta pensata appositamente per i giovani. Attualmente sono noti con il nome di Xiaomi Mi CC, e il produttore ne parla come di una line up che ha l’obiettivo di essere “alla moda per i giovani globali”.

Mi CC è l’acronimo di Camera + Camera, in riferimento alle configurazione a doppia fotocamera dei prossimi terminali. Questo suggerirebbe che Xiaomi spera di attirare maggiormente un pubblico di adolescenti, amplificando le capacità di fotografare i dispositivi futuri. Le specifiche non sono ancora disponibili, ma i dispositivi saranno dotati di telecamere anteriori e posteriori, con un “algoritmo leader del settore, potenziato dal nuovo Xiaomi x Meitu AI Beauty Lab”.

Per progettare questa nuova serie di smartphone alla moda, Xiaomi ha assunto un team di giovani. Ricordiamo che gli ultimi dispositivi appartenenti alla linea Mi sono Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE e Mi 9T, tutti terminali dotati di un rapporto qualità prezzo impareggiabile, oltre che di un reparto camera all’avanguardia. Si tratta di una serie molto fortunata, a prezzi accessibili, affiancata da Xiaomi Mi Mi 3, con camera scorrevole; per chi volesse risparmiare ulteriormente dovrà invece fare riferimento alla serie Redmi.

Ultimamente Xioami è stata raggiunta da critiche riguardanti la confusione generata dagli ultimi prodotti, con nomi simili, e caratteristiche sovrapponibili. A queste critiche ha già risposto il CEO Lei Jun, che ha affermato come questo nuovo lancio fa già parte di un piano ben differenziato, chiarendo che si tratta di prodotti con uno specifico target, lontano dalle altre linee di prodotti.