Kingston DC1500M è l’SSD con specifiche top per data center

Kingston Digital Europe, società di memorie Flash affiliata di Kingston Technology Company, annuncia la disponibilità di DC1500M, il nuovo SSD PCIe NVMe U.2 per carichi di lavoro misti. Sfruttando un design PCIe NVMe Gen 3.0 x4 ad alte prestazioni, l’unità DC1500M garantisce prestazioni I/O casuali e latenze prevedibili, entro un’ampia gamma di carichi di lavoro.

«Il DC1500M integra il supporto per namespace multipli, caratteristica che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti di virtualizzazione e web hosting» dichiarato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. «Dai servizi cloud ad alte prestazioni, all’acquisizione e al trasferimento di contenuti multimediali, oltre che in una vasta gamma di applicazioni dei big data: l’unità DC1500M ridefinisce lo standard in tutti gli ambienti in cui Quality Of Service (QoS) e prevedibilità delle prestazioni sono fondamentali. I data center necessitano di unità affidabili, in formati di facile utilizzo e dotati di funzionalità di classe enterprise, che semplificano il rispetto degli accordi sul livello del servizio (SLA)».

L’unità DC1500M è progettata con l’obiettivo di offrire prestazioni a lungo termine: il risultato è una interfaccia Gen 3.0 x4 NVMe PCIe, pensata per garantire un throughput elevato e una bassa latenza, in nuove piattaforme di data center come in quelle già esistenti. L’unità offre, rispettivamente, latenze di lettura/scrittura coerenti di <110 µs / <206 µs. Inoltre, l’adozione del formato U.2 consente agli attuali server e array di storage Gen 3.0 e Gen 4.0 di utilizzare immediatamente gli slot PCIe esistenti e i backplane U.2, mantenendo la funzionalità con le unità hot plug.

Kingston DC1500M offre funzionalità avanzate di classe enterprise, in grado di migliorare le prestazioni a lungo termine in ambienti ad alta disponibilità. Queste includono: la protezione dei percorsi dei dati end-to-end, la gestione di namespace multipli, la protezione contro le interruzioni di alimentazione (PLP) e il monitoraggio telemetrico, garantendo una maggiore affidabilità del data center.

Il nuovo modello DC1500M si unisce all’unità di avvio NVMe DC1000B e agli SSD SATA della serie VMware Ready DC500 e DC450R, formando una ampia gamma di soluzioni di storage per data center di classe enterprise. Le unità sono coperte dal servizio di supporto pre/post-vendita di Kingston e da una garanzia limitata di cinque anni. Kingston DC1500M è disponibile con capacità da 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB e 7,68 TB.

