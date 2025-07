Il MacBook economico con A18, potrebbe essere il tuo prossimo Mac?

L’idea di un MacBook economico non è nuova. Da oltre un decennio si rincorrono indiscrezioni, speculazioni, voci prototipi reali o presunti con una riproposizione ciclica. Il rumor è tornato alcuni giorni fa ma con differenti sfumature e soprattutto presupposti.

L’indiscrezione, pur partita da Ming-Chi Kuo, un analista che ha un “palmares” non immacolato in quanto a fonte di rumors che si realizzano, è stato preso molto sul serio perché si inserisce in uno scenario diverso.

Perchè il rumor sul MacBook economico va preso sul serio

In primo luogo siamo di fronte ad una strategia già collaudata da Apple. iPhone SE (ora iPhone 16e), iPad base e Apple Watch SE sono tutti prodotti economici, costruiti su componenti esistenti, proprio come vedremo accadrebbe con il MacBook. Elementi collaudati, di cui sono stati ammortizzati i costi di ricerca e sviluppo, abbinati ad altri meno costosi e materiali meno pregiati di quei dei dispositivi di fascia più alta.

C’è poi il contesto che dimostra come Apple stia generalmente lavorando per ampliare l’ecosistema senza intaccare il prestigio delle fasce più alte al fine di ampliare la piattaforma su cui fornisce i suoi servizi e le sue piattaforme (iMessage, iCloud, Foto, App Store e in futuro intelligenza artificiale)

Tutto questo è molto evidente se si guarda al menzionato iPhone 16e, capace di fare praticamente tutto quello che fa un iPhone 16 Pro in termini di servizi.

Apple poi con il MacBook economico colmerebbe anche una lacuna evidente: la Mela non ha nessun prodotto sotto i mille euro in un mercato dominato da Chromebook e notebook Windows, dove la concorrenza si muove da tempo e con forza. Un mercato che specialmente in USA ha un profilo di utenza molto specifico e molto importante, quello delle scuole.

Come potrebbe essere il MacBook SE

Stabilite le ragioni per cui vale la pena di ragionare su MacBook economico che potremmo anche chiamare, per comodità, MacBook SE, benchè probabilmente Apple potrebbe semplicemente chiamarlo MacBook, possiamo anche chiederci come potrebbe essere fatto, quali sarebbe le sue caratteristiche, quali vantaggi proporrebbe, ma anche i sui limiti e il suo pubblico.

Scocca e materiali

Il nuovo MacBook potrebbe dire addio all’alluminio. Per contenere i costi, Apple dovrebbe optare, lo dice lo stesso Ming Chi-Kuo, per una scocca in plastica rigida

Sarebbe ovviamente scelta per questioni economiche (la plastica costa meno dell’alluminio) ma anche identitaria: sarebbe un prodotto visivamente e materialmente diverso dagli Air e lo sarebbe anche per i colori.

Kuo parla di rosa, blu, giallo e argento; il colore viene usato anche oggi da Apple per segnare i suo dispositivi “pop” e consumer. Gli iMac ad esempio sono colorati (anche se in alluminio) e colorati sono anche gli iPhone 16 (e tutto i loro predecessori) e gli iPad con processore A16. E colorati sono anche gli iPad Air.