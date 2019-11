Nuovi Kit Smart Home Ikea portano lampade e gateway Zigbee a collaborare con Alexa, Homekit e Google

Volete comprare delle lampade smart di buona potenza e ad un buon prezzo, controllarle con un completo controller remoto e integrarle in un sistema domotico Apple con e senza Homekit o Android oppure Amazon Alexa e Assistente Google? Ikea ha lanciato per le offerte natalizie due nuovi kit con lampade, uno con presa e controller ed un sensore di presenza per aiutarvi, un abbinamento tra presa smart e controllo remoto e infine un sensore di presenza Zigbee.

Ecco tutte le novità IKEA e i prezzi

Prima di tutto una precisazione: al momento IKEA sembra l’unica ad offrire lampade smart da 1000 Lumen nella sua gamma smart, i prodotti della concorrenza arrivano a 800-860 lumen che in molti casi non permettono di avere una illuminazione piena in salotto o in cucina.

Il primo Kit proposto come novità in questi giorni nei negozi e online e’ composto da un controller wireless che regola accensione, spegnimento ed intensità anche di una o più lampade e ovviamente del gateway TRÅDFRI di cui vi abbiamo spiegato il funzionamento su questa pagina.

I kit con lampda sono in due versioni, il primo da 69 Euro comprende controllo remoto e gateway TRÅDFRI e due lampade con attacco E27 (Edison – grande) da 1000 lumen ciascuno

mentre quello da 75 Euro comprende una sola lampada E27 da 1000 lumen e due lampade E14 da 600 lumen ciascuna.

Le lampade sono in tonalità calda da 2700 Kelvin con intensità regolabile attraverso il controllo remoto, la app IKEA Home smart che funziona con Android (a partire dalle versioni KitKat 4.4 e Lollipop 5.0) e iOS (a partire dalla versione iOS 9) e con gli assistenti vocali che vi abbiamo citato sopra.

Nuova anche l’offerta che combina una presa smart (vedremo poi come combinarla direttamente anche con Alexa) ed un interruttore a distanza a 15 Euro. Si accoppiano direttamente o tramite gateway.

Infine è arrivato anche il sensore di movimento da 10 Euro anch’esso basato Zigbee che porta il prezzo di tali dispositivi ad un livello mai verificato in Europa contrastando anche l’arrivo delle periferiche Zigbee di Xiaomi che abbiamo recensito su queste pagine. Tra l’altro il sensore si può accoppiare direttamente e senza Hub domotico a lampade e plafoniere IKEA con Zigbee anche con diverse intensità risultanti dagli orari del giorno.

Per tutte le offerte sulla smart home di Ikea vi rimandiamo a questa pagina.