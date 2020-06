Come funziona il sistema Trådfri per le luci smart IKEA in combinazione con Hue, Homekit, Alexa

Nell’ottica di creare una casa sempre più smart, a partire dall’illuminazione, l’utente non ha più come punto di riferimento solo Philips; nel panorama, da tempo, si è infatti inserito anche il colosso dei mobili IKEA, che ha sviluppato la propria piattaforma Tradfri, compatibile con HomeKit, Amazon Alexa, Assistente Google e Hue stessa. Ecco di quali elementi si compone la linea luci smart IDEA, come funziona e con quale altri servizi si interfaccia.

Catalogo luci smart IKEA

Come già anticipato in un precedente articolo, la linea di luci smart IKEA si compone di lampadine LED, lampade, applique, faretti e anche di veri e propri pannelli a LED, che oltre ad illuminare costituiscono veri e propri elementi d’arredo per la casa.

Con aggiornamenti avvenuti negli scorsi mesi peraltro, le luci smart IKEA sono diventate compatibili con HomeKit di Apple. Questo significa che è possibile controllare intensità, colore, temperatura della luce più calda o più fredda a seconda delle esigenze, accensione, spegnimento e altro ancora semplicemente con la nostra voce da iPhone e iPad, oltre naturalmente a tutte le funzioni possibili all’interno dell’app Casa di Apple su iOS per la gestione simultanea di più accessori smart.

Basta recarsi sul sito web IKEA italiano per trovare tutta la linea di luci e accessori Tradfri, tra cui lampade, applique, lampadine e faretti ma anche sensori, gateway e kit che risultavano invece assenti negli scorsi mesi. La proposta di illuminazione smart IKEA Tradfri è in linea con la filosofia dei prezzi abbordabili che ha reso celebre il marchio: si parte da lampadine LED smart proposte a 14,95 euro, Kit con lampadina e dimmer a 17,95 euro, kit con sensore movimento e lampada a 24,95 euro mentre il Gateway, che serve per controllarle da smartphone o con gli assistenti vocali (quindi anche con Homekit, Alexa, Google) viene proposto a 33 euro che sono inferiori a 55 Euro del gateway di Philips Hue (pur con le opportune differenze che spieghieremo poi).

Informazioni sul funzionamento

Il sistema di luci smart IKEA TRÅDFRI non è attualmente open source, questo vuol dire che non sarà possibile svilupparlo accedendo alle API di sistema. Al momento i prodotti IKEA per l’illuminazione Smart usano ZigBee Light Link di cui è possibile reperire tutte le informazioni necessarie a questo indirizzo. ZigBee Light Link è un protocollo aperto per il controllo a distanza dove le luci creano una rete a maglia (mesh network), che permette la trasmissione di messaggi da una luce all’altra. I prodotti per l’illuminazione Smart di IKEA sono certificati ZigBee Light Link e sono compatibili con altri prodotti conformi agli standard di ZigBee Alliance.

Ovviamente, chiunque può acquistare le luci smart IKEA e abbinarle al proprio sistema tradizionale di illuminazione casalinga. Le luci smart di IKEA sono infatti compatibili con tutte le prese elettriche standard adatte alle misure delle lampadine fornite. I prodotti per l’illuminazione Smart TRÅDFRI, tuttavia, non possono essere usati con dimmer cablati. Per accendere e spegnere le lampade che funzionano con fonti luminose TRÅDFRI, si potrà usare l’interruttore a parete o l’interruttore delle lampade stesse.

Dopo aver acquistato l’hub e il primo kit di luci sarà possibile espandere il sistema acquistando singolarmente nuovi prodotti IKEA, singolarmente o in kit già abbinati, e usarli con l’app e il gateway TRÅDFRI che si collega via ethernet al vostro router Wi-Fi. Attenzione, quindi, prima di qualsiasi altro accessorio è necessario acquistare l’hub Tradfri, senza il quale le singole luci non potranno avere alcuna funzionalità smart.

Luci smart IKEA e assistenti vocali

Grande attenzione da parte di IKEA è stata riservata agli assistenti vocali. I prodotti per l’illuminazione Smart di IKEA funzionano con Amazon Alexa, Assistente Google e Apple HomeKit, anche qui a condizione (tranne una unica eccezione che vediamo sotto) che si abbia il gateway TRÅDFRI. In questo modo sarà possibile gestire le luci con il controllo vocale tramite Amazon Alexa, Assistente Google e impostare e regolare le luci con l’app Casa di Apple e i comandi vocali di Siri.

Affinché le luci smart IKEA funzionino con Alexa e HomeKit è necessario aggiornarle agli ultimi firmware disponibili. Al momento sono disponibili degli aggiornamenti software per il gateway TRÅDFRI e l’app TRÅDFRI che permettono di gestire i prodotti per l’illuminazione Smart di IKEA con il controllo vocale tramite Amazon Alexa e di impostare e regolare le luci con l’app Casa di Apple e i comandi vocali di Siri.

Se non potete controllare le luci fuori casa con Homekit perchè non avete una Apple TV o un iPad casalingo potete utilizzare sempre l’App IKEA visto che il il gateway Tradfri è collegato permanentemente al vostro router casalingo.

LUCI smart IKEA e i modelli Amazon Echo con Alexa

Amazon mette a disposizione diversi modello Echo tutti basati su Wi-Fi per collegarsi a router e hub di terze parti quando gestiscono protocolli non Wi-Fi ma esiste anche un modello di Echo, Amazon Echo Plus, che abbiamo recensito su questa pagina, e che in questo momento costa 149 Euro in grado di controllare direttamente le luci smart IKEA senza farvi acquistare il gateway TRÅDFRI o utilizzare l’app di IKEA: in questo caso si sfrutta il collegamento Zigbee permette di aggiungere nuove lampade IKEA di qualsiasi tipo senza passare dalla Skill.

Per chi volesse fare un test con una lampada della serie e non ha un negozio Ikea vicino possiamo consigliare il modello GU 10

Quindi per tutti i modelli di Amazon Echo tranne i modelli Echo Plus, Echo Show da 10″ ed Echo Studio è necessario avere il gateway TRÅDFRI, la skill relativa e l’app IKEA mentre se si ha un modello Echo Plus (prima o seconda generazione) le lampade possono essere collegate anche direttamente al sistema Amazon.

Luci smart IKEA e Philips Hue

Il gateway IKEA ha la possibilità di controllare fino a 10 gruppi di 10 Luci (fino ad un totale di 100), quello di Philips, il cosiddetto Bridge (o Hub o Gateway) venduto da solo oppure in Kit è in grado di gestirne singolarmente fino a 50 in modalità più “granulare” (ad esempio la temperatura colore con IKEA viene regolata in tre soli step mentre su Hue la regolazione è continua).

E’ possibile utilizzare l’hub di Philips Hue per collegare lampade IKEA, ma solo se le lampade IKEa acquistate hanno un firmware di sistema almeno 1.2. Se il firmware è inferiore, servirà l’hub Tradfri e l’app IKEA per aggiornarlo. E in ogni caso sarà bene considerare nel prezzo di acquisto delle lampade IKEA la frazione di costo dell’Hub IKEA(circa 3,3 Euro a lampada se raggiungete il massimo) che si rende necessario per effettuare gli aggiornametni.

Come far funzionare l’illuminazione IKEA in combinazione con bridge Philips Hue? Si dovrà procedere nel seguente modo:

Avvicinare le fonti luminose al bridge Philips Hue

Avviare la ricerca di nuovi dispositivi con l’app Philips Hue

Ripristinare le impostazioni di fabbrica delle fonti luminose accendendo e spegnendo l’interruttore principale per 6 volte

Se la versione software dei prodotti smart IKEA prodotti non è 1.2.x o successiva, si dovranno aggiornare usando un gateway TRÅDFRI e l’app TRÅDFRI.

Il nostro consiglio per chi vuole utilizzare gli accessori di illuminazione IKEA con i comandi vocali o in remoto è quello di acquistare sempre il gateway IKEA tranne il caso in cui abbiate già (o vogliate acquistare) un gateway Amazon Echo Plus, Echo Show da 10″ ed Echo Studio oppure un Gateway Homey “universale” che vede direttamente le periferiche attraverso Zigbee.

Gestione strisce LED di terze parti



Se volete vedere come funziona l’applicazione di IKEA per la Smart Home e come si collegano tra di loro dimmer e luci vi rimandiamo a questo completo articolo che mostra come abbinare l’alimentatore IKEA per luci e strisce LED a un dimmer e ad Homekit, Alexa e Assistente Google con una lunga serie di schermate esplicative.