Klipsch T5, gli auricolari USA promettono qualità da impianto stereo ovunque

Klipsch T5 è la nuova gamma di auricolari proposta dallo storico costruttore USA per gli appassionati audio che desiderano il meglio della musica e dell’audio ovunque. La famiglia è composta da tre modelli: Klipsch T5M Wired con collegamento via cavo e jack audio dal prezzo abbordabile, oltre a due modelli con Bluetooth: Klipsch T5 Sport e T5 Neckband.

Il modello con filo dal prezzo più abbordabile mette a disposizione gli stessi driver da 5 mm Dynamic Moving Coil Micro Speaker impiegati anche nei modelli superiori. La risposta in frequenza è di 10Hz-19kHz: per assicurare un buon isolamento dei rumori, bassi più potenti e anche migliorare il comfort tutti gli auricolari Klipsch sfruttano gommini ovali brevettati. Klipsch T5M con filo e jack audio 3,5 mm sono disponibili nei colori bianco e nero al prezzo di 79 euro.

Il modello Klipsch T5 Sport con Bluetooth 5.0 puntano invece sulla batteria a lunga durata e la stabilità per essere indossati anche durante gli sport e attività all’aperto. Sono certificati impermeabili IPX4 per resistere a umidità, sudore e acqua. Il costruttore dichiara una autonomia di 10 ore per l’ascolto della musica e anche per le telefonate, grazie al microfono integrato che migliora la qualità della cove e riduce i rumori ambientali.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 e al supporto di tutti i principali profili audio (BT4.1, A3DP 1.2, AVRCP 1.4, HSP 1.2, HFP 1.6 ) e code (SBC, AAC,aptX) è anche possibile abbinare due dispositivi allo stesso momento. Offrono alette per migliorare la stabilità nelle orecchie, telecomando con tre pulsanti e app dedicata per controlli personalizzati ed equalizzazione sia per iPhone che per Android. Klipsch T5 Sport sono disponibili eni colori bianco o nero al prezzo di 119 euro.

Infine Klipsch T5 Neckband offrono tutte le specifiche tecniche del modello T5 Sport ma con collare e materiali studiati per assicurare il massimo comfort anche per lunghe ore di ascolto, con una autonomia di 15 ore. Anche questo modello è proposto nelle due colorazioni bianco e nero al prezzo di 129 euro. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del costruttore. Diversi prodotti Klipsch sono disponibili anche su Amazon.

Il settore delle cuffie e degli auricolari è decisamente affollato: anche Apple ha un ruolo importante con AirPods di cui è atteso anche un modello AirPods Pro. Apple è in questo mercato anche con le cuffie e i dispositivi audio Beats.