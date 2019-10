Umate Mac Cleaner, come pulire il Mac da file spazzatura e velocizzarlo

Umate Mac Cleaner è lo strumento all-in-one per ottimizzare il Mac, eliminando i file spazzatura, spesso dannosi, massimizzando così le prestazioni. Ecco le funzionalità del software, da dove scaricarlo e chi può utilizzarlo.

Pulizia Mac

La prima funzionalità dell’applicativo è certamente quella di pulire i file spazzatura in modo selettivo e sicuro, rendendo così più veloce il Mac in un solo clic. In particolare, Umate Mac Cleaner permette di cancellare i dati personali per prevenire attacchi alla privacy, oltre a poter cancellare e gestire facilmente app ed estensioni non utilizzate.

In generale, la suite di iMyfone pulisce i file spazzatura, rendendo il Mac più reattivo, più veloce da avviare, e in generale più sicuro. Disponibili due diverse modalità di pulizia, a seconda delle esigenze; la prima è chiamata Pulizia rapida, mentre la seconda Pulizia profonda. Facile capire in cosa differiscono.

La Pulizia veloce, con un solo clic rileva automaticamente tutti i file indesiderati che possono essere eliminati in qualsiasi momento, rimuovendoli di conseguenza. In questo caso saranno eliminati file di sistema spazzatura, applicazioni spazzatura, il contenuto del cestino, e file iTunes inutili. L’altro sistema di pulizia più profonda, invece, individua tipi specifici di file inutili, permettendo poi di eliminarli in modo selettivo, come file iOS, download, file di grosse dimensioni e immagini disco inutilizzate.

Velocizza il Mac!

Umate Mac Cleaner permette anche di accelerare il Mac con 3 modi. Il primo è tramite la facile eliminazione degli elementi di avvio, il secondo è quello di eliminare i processi di sistema che richiedono maggiori risorse RAM e CPU, e il terzo è tramite rimozione degli agenti di supporto alle app, che spesso di avviano silenziosamente e in background.

Sicurezza e Privacy

Come già accennato, Umate Mac Cleaner può cancellare tracce di utilizzo su Mac, rimuovendo dati privati ​, come tracce di utilizzo online, tracce d’uso, dati delle chat, allegati di posta, foto indesiderate, e in generale le tracce di navigazione web, inclusa la cronologia delle connessioni Wi-Fi, in particolare le reti Wi-Fi non protette, che vengono salvate localmente su Mac.

Disinstallare le applicazioni

Umate Mac Cleaner consente anche la gestione delle app installare, permettendone la disinstallazione in modo semplice, così da liberare più spazio su Mac. Non solo, l’applicativo consente di rimuovere anche i file associati alle app da cancellare.

Oltre alle app, Umate Mac Cleaner consente anche di cancellare le estensioni del browser che si usano raramente e che rallentano certamente browser. Sbarazzarsi di queste estensioni indesiderate velocizzerà la navigazione e il funzionamento generale del Mac.

Compatibilità

Umate Mac Cleanerac supporta i MacBook Air, Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac Mini, con diversi sistemi operativi, tra cui l’ultimo macOS Catilina, ma anche con Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan e Mavericks.

Per poter provare gratis Umate Mac Cleaner, prima dell’acquisto, è sufficiente cliccare direttamente a questo indirizzo, anche con uno sconto del 10%.