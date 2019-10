Google Pixel 4 riceverà un update per impedire lo sblocco a occhi chiusi

L’autenticazione tramite riconoscimento del volto dei nuovi Google Pixel 4 è presentata come sicura e affidabile, tanto da poter essere impiegata per autorizzare pagamenti, accreditarsi nelle app, incluse quelle di home banking, ma ha sollevato molte preoccupazioni la possibilità di sbloccare il terminale anche con gli occhi chiusi. La foto in apertura di questo articolo mostra una sequenza dello sblocco con occhi chiusi pubblicata da Chris Fox su Twitter.

Questo perché l’accesso ai Google Pixel 4 con occhi chiusi permette di sbloccare il terminale, effettuare pagamenti e altre operazioni anche mentre il proprietario dorme o non è cosciente, semplicemente ponendo il terminale di fronte al suo viso. Questo naturalmente può essere effettuato anche contro la volontà del proprietario.

Quando il problema è emerso negli scorsi giorni Google ha dichiarato che si tratta di un funzionamento normale, come indicato nella schermata di configurazione del sistema, oltre che nella pagina di supporto dei nuovi terminali. Ora però Big G sembra tornare sui propri passi e annuncia che sarà rilasciato un aggiornamento software per impedire lo sblocco dei Google Pixel 4 con gli occhi chiusi.

Face ID di Apple non presenta lo stesso problema e fin dalla sua introduzione in iPhone X e poi su tutti gli iPhone successivi, incluso anche iPad Pro, Cupertino precisa che l’attenzione del proprietario è necessaria e che lo sblocco avviene sempre e solamente se l’utente ha gli occhi aperti.

I nuovi Pixel saranno commercializzati a partire da giovedì 24 ottobre e arriveranno con la possibilità di sbloccare i terminali con gli occhi chiusi perché l’aggiornamento software annunciato da Big G arriverà solo successivamente, come segnala Engadget. La multinazionale non ha fornito però una indicazione temporale più precisa. Per evitare qualsiasi tipo di problema gli utenti dei nuovi Pixel possono ricorrere alla funzione Lockdown per disabilitare i sistemi di autenticazione biometrica, richiedendo l’inserimento del codice PIN.

Per avere sempre sotto mano questa funzione è possibile aggiungerla nei nuovi Pixel al menu del pulsante di accensione. Per farlo occorre aprire impostazioni, scegliere Display poi un tap sulle impostazioni Avanzate in basso. Da qui selezionare Lock screen display infine Show lockdown option.

Vale la pena rilevare che a differenza di altri terminali Android, tra cui anche almeno due generazioni di Galaxy inclusi gli S10, il riconoscimento facciale dei nuovi Pixel 4 non può essere ingannato mostrando una fotografia del proprietario perché il rilevamento del volto avviene con un sistema a raggi infrarossi che determina anche la profondità.