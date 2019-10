AirPods Pro con cancellazione del rumore e prezzo top attesi entro fine ottobre

L’arrivo di AirPods totalmente nuovi è stato previsto fin dal 2018 da ben tre fonti diverse, incluso Bloomberg e l’affidabile Ming Chi Kuo: ora dalla Cina arriva un nuovo report che indica l’arrivo di AirPods Pro con cancellazione del rumore già entro la fine di questo mese di ottobre a un prezzo sensibilmente più elevato rispetto a quelli visti finora per i modelli di prima e seconda generazione.

Non solo: il report si spinge oltre indicando un rinnovo totale di design e funzioni, con specifiche da top di gamma anche per i materiali impiegati per la costruzione. Tutto questo si rispecchierà in un prezzo di fascia alta di mercato, previsto in 260 dollari negli Stati Uniti. Quindi quasi il doppio rispetto al prezzo di partenza della seconda generazione di AirPods attualmente a listino che in USA si comprano a 159 dollari con custodia di ricarica standard, oppure a 199 dollari in abbinamento alla custodia con ricarica wireless. In Italia su Apple Store online si parte rispettivamente da 179 euro, e 229 euro, con la possibilità di acquistare a partire la custodia con ricarica Qi a 89 euro.

Ricordiamo che il possibile design di AirPods Pro è trapelato da una icona scovata in una beta di iOS 13, una immagine piccola e in bassa definizione da cui alcuni designer sono partiti per immaginare il possibile design finale, concept e rendering che riportiamo in questo articolo.

Ma torniamo ad AirPods Pro per i quali è indicato un design completamente rivisto per migliorare l’inserimento nell’orecchio, necessario per assicurare un maggiore isolamento acustico passivo e supportare così la nuova funzione di cancellazione del rumore attiva. La stessa pubblicazione China Economic Daily, in un altro articolo, prevede per AirPods Pro uno chassis in metallo per incrementare la dissipazione del calore.

È la prima volta che emerge questo dettaglio così l’attendibilità rimane in forse, ma lo chassis in metallo è già stato impiegato da diversi costruttori di auricolari ed Apple potrebbe aver optato per questa soluzione sia per impreziosire AirPods Pro con prezzo superiore, sia per l’esigenza di dover meglio dissipare il calore generato da batteria e dai circuiti di cancellazione attiva del rumore.

In definitiva il nuovo report dalla Cina punta all’arrivo di AirPods Pro entro questo mese o comunque in tempo per gli acquisti delle festività. Ricordiamo invece che sia Ming Chi Kuo che Bloomberg puntavano all’arrivo di due nuovi modelli di AirPods, uno entro la fine di quest’anno atteso come una evoluzione modesta rispetto a quelli attuali, forse con maggiore impermeabilità, e poi un altro modello più costoso all’inizio del 2020. Proprio quest’ultimo sembra corrispondere agli AirPods Pro ora indicati in arrivo a breve.

Rimangono in sospeso da Apple diverse novità e aggiornamenti che secondo alcuni osservatori Cupertino potrebbe presentare durante un secondo keynote Apple in ottobre, ma gli inviti non sono ancora arrivati e ormai le tempistiche sono strette per un evento anche per il 29 ottobre. Insieme ad AirPods Pro la multinazionale potrebbe dedicare questo evento all’atteso nuovo MacBook Pro 16”, al lancio ufficiale o comunque un aggiornamento delle tempistiche di arrivo di Mac Pro 2019 e altre novità ancora che non hanno trovato spazio nel keynote Apple di ottobre dedicato a iPhone 11 e non solo.