Apple presenta le cuffie Beats Solo Pro tutte nuove con cancellazione del rumore e Hey Siri

Apple presenta Beats Solo Pro, un rinnovo totale per le cuffie del marchio audio di proprietà Apple, che per la prima volta introduce la cancellazione del rumore grazie alla tecnologia Pure ANC, finora impiegata solo sulle Beats Studio. Il consistente aggiornamento porta novità sia dal punto di vista del design che dell’hardware e delle funzioni offerte.

I padiglioni delle cuffie sono stati ridisegnati per migliorare l’aderenza alle orecchie, per offrire un isolamento acustico passivo superiore e anche una migliore indossabilità per periodi d’ascolto prolungati. Quando l’utente pieghe le cuffie per riporle si spengono, mentre si riaccendono quando vengono aperte.

Le modalità di ascolto sono due: cancellazione del rumore adattiva pura (Pure ANC) per eliminare i rumori esterni con calibrazione in tempo reale per preservare nitidezza e gamma sonora. Invece nella Modalità Trasparenza (Transparency) i rumori esterni vengono lasciati filtrare in maniera naturale: in questo modo l’utente non rimane isolato dal mondo esterno pur continuando a godere di una riproduzione audio di qualità superiore.

Grazie alla presenza del chip audio Apple H1 sulle cuffie Apple Beats Solo Pro arrivano anche le funzioni finora disponibili esclusivamente su AirPods 2 e PowerBeats Pro, tra cui il comando vocale Hey Siri per azionare l’assistente vocale senza usare le mani. Oltre a semplificare e migliorare il collegamento wireless con tutti i dispositivi di Apple, il chip riduce sensibilmente anche i consumi di energia.

Con la cancellazione del rumore attiva oppure la modalità Trasparenza le cuffie funzionano fino a 22 ore. Se entrambe sono disattivate l’autonomia arriva fino a 40 ore di riproduzione audio. Grazie alla ricarica rapida tramite porta Lightning è possibile ottenere fino a 3 ore di ascolto in solamente 10 minuti di ricarica.

Negli Stati Uniti le nuove cuffie Apple Beats Solo Pro sono già preordinatili al prezzo di 299,95 dollari. In Italia sono già indicate con una pagina dedicata su Apple Store online al prezzo di 299,95 euro in 6 colori: blu scuro, bianco avorio, grigio, rosso, azzurro chiaro e nero. Si possono preordinare a partire da questa pagina con consegna indicata per il 30 ottobre.