Kuo: Apple presenterà un dispositivo di realtà aumentata nel 2021

Secondo una nuova nota di ricerca diramata dall’analista Ming-Chi Kuo, Apple prevede di rilasciare i suoi tanto attesi AirTags nel 2021, insieme a un dispositivo di realtà aumentata non meglio specificato e altri nuovi prodotti.

Di AirTag se ne parla ormai da molti mesi, con la presentazione attesa già per il 2020 appena passato. Si tratta di oggetti che aiuteranno gli utenti a tracciare i propri effetti personali, come chiavi, portafogli e zaini. E’ dal 2019 che vi è traccia di questi tracker, soprattutto in schermate iOS che mostrano gli AirTag gestiti tramite una nuova scheda Elementi nell’app “Dov’è”. In un altro articolo di macitynet segnaliamo una animazione 3D di AirTag che sembra provenire direttamente da Cupertino.

Per quanto riguarda il dispositivo di realtà aumentata, si vocifera che Apple stia lavorando su un visore AR, oppure occhiali, o entrambi, ma Kuo non ha specificato quale sia in arrivo entro quest’anno. Già iPhone e iPad offrono funzionalità di realtà aumentata, quindi non c’è certezza di quale dispositivo Apple potrebbe lanciare durante quest’anno. Ricordiamo però che in altri report precedenti l’analista ha anticipato che il primo dispositivo AR di Cupertino sfrutterà potenza di calcolo, localizzazione e tutte le altre funzioni principali da un iPhone o iPad abbinato.

Come previsto, Kuo ha anche affermato che Apple rilascerà nuovi AirPods, oltre ai nuovi computer Mac con processori Apple Silicon, e ai primi dispositivi con display Mini-LED. Le voci precedenti hanno indicato l’arrivo di un nuovo iPad Pro da 12,9 pollici e vari modelli di MacBook con display Mini-LED pronti ad essere lanciati nel 2021, offrendo così colori più ricchi, contrasto migliorato e altro ancora.

Kuo ha affermato in precedenza che Apple prevede di rilasciare modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici riprogettati con display Mini-LED, funzionanti con processori proprietari nel 2021. In precedenza aveva anche previsto il lancio di un nuovo MacBook Air con Apple Silicon e display Mini-LED nel 2022, ma non è chiaro se il notebook sfoggerà anche un nuovo design.

Apple ha già annunciato che prevede di trasferire l’intera gamma di Mac ad Apple Silicon entro circa due anni, con altri modelli in cantiere, tra cui un iMac da 24 pollici ridisegnato e un desktop simile a un Mac Pro, ma più piccolo. A questo indirizzo tutto quello che sappiamo finora su AirTags.

