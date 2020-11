In una foto il presunto portachiavi AirTag di Apple

Da tempo si vocifera della presentazione di AirTag, tracker Bluetooth di Apple che dovrebbe essere possibile integrare in abbinamento a vari accessori. La foto di quello che sarebbe un tracker-portachiavi con AirTag è apparsa su Twitter, condivisa dal leaker Fudge e che ricorda molto un disegno che Apple ha allegato in uno dei brevetti legati ad AirTag.

Il leaker stesso fa notare la somiglianza con il disegno del brevetto Apple ma sottolinea anche che la foto potrebbe essere falsa e che un oggetto del genere è facile da riprodurre in Cina.

I tracker di Apple dovrebbero essere piccoli e di forma circolare, facili da attaccare ad oggetti vari che sarà possibile tracciare con l’app “Dov’è” di Apple da iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

— Fudge (@choco_bit) November 9, 2020