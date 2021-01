Apple AirTag svelati in una animazione 3D

Il design circolare e compatto che ricorda un bottone è noto da mesi grazie ad alcuni rendering, ora però l’aspetto completo che potrebbe essere anche quello definitivo di AirTag è mostrato in una animazione 3D che sembra provenire direttamente da Cupertino. Non si tratta di un errore di pubblicazione da parte di Apple, bensì di una anticipazione che secondo il leaker Jon Prosser arriva da un ingegnere software.

Ricordiamo che AirTag è un dispositivo da applicare a valige, borse, chiavi e altri oggetti che l’utente vuole tenere sottocchio: la localizzazione avviene tramite la tecnologia Ultra WideBand che comunica con iPhone e altri dispositivi Apple dotati di questa tecnologia.

L’aspetto di AirTag come mostrato dalla nuova animazione 3D trapelata in rete conferma quanto già visto nei rendering negli scorsi mesi. Potrebbe trattarsi di una animazione creata da Apple per essere inclusa in una futura versione di iOS con supporto per questo nuovo dispositivo in arrivo quest’anno. Quando iPhone o iPad rilevano un dispositivo Apple da associare presentano una animazione 3D dell’accessorio o della periferica, visualizzazione che potrebbe così accompagnare anche l’accoppiamento di AirTag quando saranno disponibili per l’acquisto.

Gli AirTag nella animazione 3D sono visibili a partire da 6 minuti e 50 secondi del filmato. L’arrivo di AirTag è già stato confermato da numerosi indizi scoperti nel codice di iOS 14, così come dalle funzioni per rintracciare gli oggetti abbinati eventualmente smarriti, tramite l’impiego di grafica 3D e in realtà aumentata. Per il momento non sono emerse le possibili date di presentazione. Negli scorsi anni Apple ha organizzato keynote per introdurre novità nel mese di marzo, ma con lockdown e pandemia la multinazionale organizza eventi esclusivamente online, così gli AirTag potrebbero essere lanciati in qualsiasi momento.

Tutto quello che sappiamo finora sul dispositivo trovatutto di Apple AirTags e il loro funzionamento è in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.