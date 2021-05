La cassa bluetooth impermeabile Tronsmart 40W è l’offerta del giorno: solo 43,34€

E’ probabile che prima della lettura di questo articolo le poche scorte rimaste siano già finite. Se così non fosse, precipitatevi ad acquistarla. Se siete alla ricerca di una potente cassa bluetooth impermeabile, che possa arricchire di musica la vostra estate, è l’offerta giusta. Clicca qui per acquistarla in super sconto a 43,34 euro.

Per chi non lo sapesse, Tronsmart è un brand che fa del rapporto qualità prezzo una delle sue armi vincenti. I prezzi sono davvero simili alle periferiche audio low cost, ma la qualità è quella di un altoparlante premium. Si tratta di una cassa dotata di certificazione IPX7, dunque waterproof. E’ idrorepellente, dunque adatta all’estate ormai prossima, per arricchire musicalmente tutte le attività all’aperto e al chiuso. E’ possibile portarla dappertutto, ed è anche resistente all’acqua fino a 30 minuti, ad una profondità massima fino a 1 metro.

Propone una potenza di 40 W e al suo interno gode di una eccellente batteria da6600 mAh. La periferica integra due altoparlanti integrati ad alte prestazioni con un surround stereo a 360 gradi, ed è in grado di riprodurre in modo chiaro e cristallino note medie e alte, senza rinunciare a bassi profondi e potenti, con un’autonomia fino a 15 ore con una singola ricarica.

Tante le modalità di riproduzione musicale, 3D stereo, Bassi extra e Standard. Si tratta, ovviamente, di un altoparlante senza fili, dotato di Bluetooth 5.0, che fornisce una connessione stabile fino a 20 metri di stanza. ltre alla riproduzione BT, supporta anche la riproduzione tramite Micro SD, senza rinunciare all’uscita AUX da 3,55 mm per dispositivi non Bluetooth. Gode anche di NFC per un abbinamento istantaneo.

Al momento in offerta su Amazon