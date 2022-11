La domanda di iPhone 14 Plus rallenta, spedizioni dei pannelli a zero

Le vendite di iPhone 14 Plus (provato da Macitynet qui) continuano a diminuire, anche se le spedizioni complessive stanno superando la linea di iPhone 13 dell’anno scorso. I nuovi dati condivisi dall’ affidabile analista Apple, Ross Young, mostrano che le spedizioni di pannelli per l’iPhone 14 Plus dovrebbero essere “vicino allo zero a dicembre”.

Secondo Young, gli acquisti di display da parte di Apple nella catena di approvvigionamento per l’iPhone 14 nel 2022 sono sulla buona strada per aumentare del 10% rispetto alla gamma di iPhone 13 nel 2021.

Come hanno dimostrato i dati precedenti, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max continuano a vendere più dei diretti predecessori. Ciò sta anche portando a un aumento del prezzo medio di vendita per la linea di iPhone 14, che è una metrica su cui Apple si basa fortemente quando riporta gli utili agli investitori.

Si noti che le spedizioni del pannello Plus dovrebbero essere vicine a zero a dicembre prossimo poiché la domanda è praticamente bloccata per questo particolare modello.

Gli acquisti di pannelli della serie iPhone 14 per il 2022 ora sembrano essere in aumento del 10% rispetto all’approvvigionamento della serie iPhone 13 del 2021, nonostante il mercato degli smartphone sia sceso del 9%. Anche l’ASP di questi dispositivi è aumentato del 10% con il 14 Pro/Pro Max che rappresenta una quota del 64% contro il 51% per il 13 Pro/Max

Ad ogni modo, che le spedizioni del pannello di iPhone 14 Plus siano “vicino a zero” per dicembre non sorprende. Un rapporto precedente riferiva che Apple aveva effettivamente interrotto la produzione del dispositivo per allineare meglio la produzione alla domanda. Nonostante la domanda sia inferiore al previsto, tuttavia, si ritiene che Apple stia ancora pianificando un iPhone 15 Plus per il prossimo anno. Del resto, prima di abolire il modello mini, a causa delle basse vendite, sono passati due anni.

Da ricordare, comunque, come Apple abbia recentemente pubblicato un raro aggiornamento per investitori e consumatori, avvertendo che le restrizioni COVID-19 in corso in Cina avranno un impatto importante su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Propotete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due nuovi telefoni 2022 messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso.