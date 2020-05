La chat di gruppo Discord aggiunge video drop-in e drop-out

Anche Discord ha adottato tutte le misure per rendere sua piattaforma più utile alle persone colpite dal blocco del coronavirus; a tal fine ha aggiunto una nuova funzione di videochiamata per aiutare i suoi utenti a rimanere in contatto con amici e familiari. Oggi, la funzione di chat video viene distribuita a tutti gli utenti su desktop, web e iOS. Su Android la feature è in arrivo.

Discord ha una funzione di chat video dal 2017, quindi la nuova opzione non è assolutamente nuova. Server Video, così è chiamata la novità, è un po’ diversa. Come sostiene Discord, infatti, è più adatta alle conversazioni drop-in, drop-out, e serve

O rilassarsi in una videochiamata con alcuni amici, o semplicemente rilassarsi da soli in modo che gli altri possano vedervi parlare

Si tratta, dunque, di una possibilità simile a quella offerta da Houseparty. Mentre negli ultimi tempi Discord ha adottato delle misure per posizionarsi come una sorta di piattaforma di chat, forse anche in alternativa a Zoom, la cui popolarità è esplosa di recente, l’app è stato progettata per il gaming, e Server Video riflette questa filosofia. Oltre alla chat video, la novità consente agli utenti di chattare e di andare in diretta allo stesso tempo, in modo da poter mostrare la propria camera mentre si sta riproducendo uno streaming o condividendo lo schermo.

Come sostiene la società nel suo post sul blog, l’avvento del coronavirus ha spinto il team a dare la priorità alle opzioni che possano aiutare le persone a trascorrere più tempo faccia a faccia, insieme. Inoltre, il team ricorda come “gli aggiornamenti di Discord siano guidati dal feedback della community”, ed è quindi possibile aspettarsi ulteriori modifiche e funzionalità in futuro, progettate per rendere Discord un’alternativa praticabile ad alcune delle piattaforme di chat video ad oggi più consolidate.

Potete scaricare l’app per iOS direttamente a questo indirizzo, compatibile con iPhone e iPad.