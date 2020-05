I radar retrovisori per ciclisti Garmin Varia ora sono visibili sullo smartphone

Lo schermo dello smartphone diventa un monitor per avvisare con tempestività il sopraggiungere dei veicoli alle spalle del ciclista. Basta installare uno dei radar retrovisori Garmin serie Varia che, grazie al nuovo aggiornamento, possono proprio funzionare anche in questo modo, aumentando così il livello di sicurezza in sella alla bicicletta.

Nello specifico sono i due modelli Garmin Varia RVR315 (Rear View Radar) e Varia RTL515 (Radar Tail Light) che, grazie all’applicazione Varia, disponibile per iPhone e dispositivi Android, possono interfacciarsi anche con lo smartphone dei ciclisti, dall’evoluto macinatore di chilometri al semplice cittadino che sceglie la bici per la mobilità quotidiana.

La bicicletta oggi più che mai, vista la situazione di pandemia, è al centro della quotidianità di molti. Non è più solo il mezzo con cui gli atleti si allenano in vista di competizioni e sfide personali, o più semplicemente con cui semplici appassionati di ciclismo si ritagliano un momento di svago durante la propria giornata. E’ tornata ad essere il modo che sempre più persone utilizzano per i propri spostamenti in città e per svolgere le più svariate commissioni, dal recarsi al lavoro, alla spesa, all’incontro con gli amici.

La sicurezza è senza ombra di dubbio un fattore fondamentale in qualsiasi attività all’aria aperta, a maggior ragione se fatta lungo strade e vie trafficate, come possono essere quelle delle città. Per questo motivo Garmin nel corso degli ultimi anni ha sviluppato sistemi non solo utili ai più sportivi per tenere monitorate le proprie prestazioni, ma anche per tutelarli e salvaguardarli durante le loro uscite, e che da oggi si rivolgono anche a un pubblico meno sportivo con strumenti sempre più intuitivi e smart.

Tra questi come dicevamo c’è la serie di radar retrovisori per il ciclismo Varia, in grado di rilevare l’avvicinarsi dei veicoli alle spalle del ciclista già dalla distanza di 140 metri, e quindi di avvisarlo dell’eventuale pericolo con allarmi sia visivi che sonori, a seconda del dispositivo che sta usando.

https://youtu.be/0AGGNEgmk4k

Il Varia RVR315 si rivolge a chi usa la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani in città, dove il traffico è sempre costante, ma che non necessariamente possiede un ciclocomputer sul manubrio. Per rendere i segnali ancor di più facile comprensione, l’applicazione utilizza, oltre ad avvisi sonori, grafiche semplici e tre colori per distinguere tre livelli di pericolo: il verde indica che la situazione è sotto controllo, il giallo che un veicolo sta arrivando e il rosso che un’auto si sta avvicinando ad alta velocità.

Il modello Varia RTL515, oltre alle funzioni elencate per Varia RVR315, prevede una luce posteriore integrata che durante il giorno, è visibile fino a 1,6 chilometri, in modo che i conducenti dei veicoli possano individuare facilmente il ciclista lungo la carreggiata. Inoltre, la funzione Gruppo consente allo strumento di emettere una luce a bassa intensità, meno fastidiosa agli occhi dei compagni quando si pedala con altre persone, ma comunque visibile agli automobilisti.

Il modello Varia RVR315 offre fino a 7 ore di autonomia in modalità radar, mentre il Varia RTL515, con luce posteriore integrata, prevede una durata della batteria fino a 16 ore in modalità flash diurno o modalità gruppo antiabbaglio e fino a 6 ore in modalità flash notturno o luce fissa e fino a 5 mesi in modalità standby.

Oltre alle staffe di montaggio a sezione tonda ed aero a cuspide, in confezione è presente un nuovo sistema di fissaggio a sezione quadra D-Shaped. I nuovi Garmin Varia RVR315 e Varia RTL515, disponibili da fine maggio, hanno rispettivamente un prezzo suggerito al pubblico di 149,99 euro e di 199,99 euro e dovrebbero rendersi disponibili anche su Amazon.