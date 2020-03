La custodia di Airpods Pro diventa impermeabile con Nomad Active Rugged

Una custodia per la custodia: una ripetizione per descrivere l’essenza di Nomad Active Rugged, una soluzione ideata per proteggere gli AirPods Pro (qui la recensione di macitynet degli auricolari top di Apple) durante l’utilizzo quotidiano.

Si tratta appunto di una custodia in pelle cucita su misura della custodia dei nuovi AirPods Pro, per far sì che aderisca perfettamente senza impedirne il funzionamento. Dietro c’è infatti una generosa feritoia che facilita l’apertura e la chiusura del coperchio e allo stesso modo sul fondo la porta Lightning resta completamente accessibile, in questo modo la Nomad Active Rugged funge da seconda pelle per tutto il tempo senza mai presentare la necessità di rimuoverla.

A discapito di un leggero aumento degli ingombri, nello specifico misura 49,5 x 66,2 x 25,9 millimetri, si avrà una maggiore protezione agli urti e agli schizzi d’acqua, senza comprometterne neppure la tecnologia di ricarica wireless: il produttore assicura che la custodia non ne intralcia il funzionamento.

Anche il tasto di configurazione Bluetooth non viene coperto così come resta visibile l’indicatore LED frontale, in modo tale da poter utilizzare gli AirPods Pro come si è sempre fatto, ma con il vantaggio di proteggerli da un’eventuale caduta o da un improvviso scroscio di pioggia.

Di più: rispetto alla custodia di Apple, Nomad ha incorporato due forellini sul lato che consentono il passaggio di un laccio da polso (non incluso in dotazione) per poterli agganciare con facilità alla cinghia di uno zaino o alla cintura dei pantaloni, evitando così di perderli nel caso in cui dovessero fuoriuscire dalla tasca in cui vengono riposti.

Il design è ppulito e minimalista, così come la qualità dei materiali è la stessa che contraddistingue gli altri prodotti dell’azienda, che da anni produce accessori di qualità per i dispositivi di Apple. Nel caso specifico, la Nomad Active Rugged è costruita in pelle idrorepellente tedesca Heinen all’esterno, solido policarbonato per la struttura interna e una morbida fodera in microfibra per l’interno. Chi volesse, può acquistarla sul sito ufficiale al prezzo di 34,95 dollari. E’ disponibile in due varianti di colore, moka oppure nero.

Gli AirPods sono i primi auricolari Bluetooth di Apple. La prima versione è stata presentata nel settembre dl 2016 e provati da Macitynet qui. Apple il 20 marzo 2019 ha introdotto gli Airpods 2 dismettendo la prima versione di Airpods. A questo link la recensione degli AirPods 2. Verso la fine dello scorso anno Cupertino ha poi lanciato la versione top più evoluta e costosa: AirPods Pro, i primi con cancellazione del rumore che macitynet ha recensito in questo articolo.

