Facebook consentirà di guardare le live streaming senza account facebook

Facebook sta lavorando a nuove funzionalità che semplificheranno l’accesso degli utenti ai flussi live, anche se non dispongono di un account Facebook. In questo modo il colosso tenta di soddisfare l’aumento della domanda per l’access ai video live, complice anche il momento di emergenza.

La società inizierà a consentire agli utenti non iscritti a Facebook di guardare le live streaming da dispositivi mobili, qualcosa che in precedenza era disponibile solo sul desktop. La funzione è già disponibile per gli utenti Android e verrà implementata su iOS “nelle prossime settimane”.

Facebook sta, inoltre, aggiungendo nuove opzioni che consentiranno ai livestreamer di raggiungere anche chi non dispone di smartphone o non ha accesso a dati mobili affidabili. Chiamato “Public Switch Telephone Network”, questo nuovo sistema consentirà alle persone di ascoltare in streaming le dirette tramite un numero verde, simile a una chiamata in conferenza. Allo stesso modo, Facebook Live sta ottenendo una nuova modalità “solo audio”, in modo che gli spettatori possano ascoltare senza guardare il video.

Le nuove funzionalità potrebbero anche aiutare Facebook a gestire l’ impennata “senza precedenti” della domanda di accesso a suoi servizi, per via della pandemia in corso. La società ha affermato che sta lottando per tenere il passo con il traffico sempre crescente, poiché sempre più utenti si rivolgono alle sue app di messaggistica per rimanere in contatto con i propri cari.

Sia la videochiamata che lo streaming live richiedono molte risorse per l’azienda, che è già stata costretta a declassare la qualità video in Europa, così come hanno fatto molte altre piattaforme di video streaming. Pertanto, se un numero maggiore di utenti sfrutterà le nuove funzionalità, chiamata solo audio o ascolto delle live streaming tramite chiamata, sarà un grande aiuto per l’azienda a mantenere sempre attivi i propri servizi.

