La fotocamera di OnePlus 8 Pro può vedere attraverso plastica e vestiti

A seguito di alcune immagini diffuse sul web da diversi osservatori, si è scoperto che il recente OnePlus 8 Pro include una particolare fotocamera da 5 MP dotata di un filtro infrarossi a colori che permette di “vedere” attraverso alcuni materiali plastici utilizzati per oggetti e anche attraverso alcuni vestiti.

Nel sistema operativo della fotocamera, la modalità che utilizza questo particolare array di fotocamere viene definita filtro Photochrom all’interno dell’app fotocamera nativa e, come molti utenti hanno scoperto questa settimana, la fotocamera Color Filter consente di vedere attraverso alcuni oggetti, tra cui varie materie plastiche.

L’utente Twitter Ben Geskin ha fotografato i controller Oculus Quest, ad esempio, rendendosi conto che il filtro Photochrome consente di individuare effettivamente i componenti interni attraverso la plastica grigia scura dei dispositivi.

#OnePlus8Pro Color Filter camera can see through some plastic objects 😯 Here I tried Oculus Quest controllers pic.twitter.com/z9j4hlkioB — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Altri utenti hanno fotografato telecomandi televisivi, dispositivi Apple TV e altro, dando vita a immagini che mostrano circuiti interni che non si possono vedere ad occhio nudo o usando sensori fotografici tradizionali.

I materiali di marketing di OnePlus divulgano pochissime informazioni su questa fotocamera: OnePlus afferma che il filtro Photochrome consente all’utente di “trasformare scene ordinarie in paesaggi surreali”, ma come stanno scoprendo i proprietari di OnePlus 8 Pro, è in grado di fare molto di più.

La fotocamera con filtro a colori da 5 MP è essenzialmente una fotocamera infrarossi (IR), quindi se un oggetto non include un materiale che protegge dall’IR, la fotocamera può vedere attraverso di esso.

In un video di Unbox Therapy lo YouTuber l’ha testata attraverso un paio di telecomandi televisivi, una Apple TV e un controller Nintendo Switch Pro; inoltre, come dimostrato sempre nel video, la fotocamera Color Filter può vedere parzialmente attraverso due t-shirt nere e grigie.

Si tratta di un scoperta tecnologicamente interessante ma che potrebbe mettere OnePlus nei guai per via delle problematiche legate alla privacy che potrebbero emergere da una tecnologia di questo genere, che a quanto pare sarebbe in grado di vedere attraverso ad una certa tipologia di vestiti, con tutte le conseguenze del caso.