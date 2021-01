La lampada da tavolo Philips UV-C per la disinfezione è su Amazon

Con più di 35 anni di esperienza in ambito UV-C, Philips rilascia al publico la lampada da tavolo per la disinfezione; al momento sembra essere esclusiva Amazon.

La lampada ha la funzione di sanificare gli ambienti, grazie alla luce ultravioletta (UV), invisibile all’occhio umano e si divide in UV-A, UV-B e UV-C. Le lampade Philips UV-C a bassa pressione ha la sua emissione principale a 254 nm dove l’azione sul DNA è l’85% del valore di picco e l’80% sulla curva IES. Questo vuol dire che la lampada germicida in questione è estremamente efficace nell’abbattere il DNA dei microrganismi. Ciò significa che questi non possono replicarsi e causare malattie.

La lampada offre timer integrati da 45, 30 e 15 minuti, così da permettere all’utente di impostare il giusto tempo di disinfezione per ogni tipo di ambiente. Il sensore di movimento integrato rileva la presenza di persone o animali e spegne la lampada in automatico evitando il contatto con i raggi UV-C. Ancora, una voce guida automatica aiuterà passo dopo passo nell’utilizzo corretto della lampada, che offre comunque un pannello di controllo chiaro, per un utilizzo semplice.

Al momento, come già anticipato, la lampada è in vendita su Amazon, dove la si acquista a 119,99 euro, direttamente a questo indirizzo.