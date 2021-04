Prezzi iMac M1 in Italia, si parte da 1499 euro

Apple ha appena presentato i nuovi iMac colorati con processore M1 da 24 pollici. Si parte da 1499 euro per il modello con Magic Keyboard senza Touch ID. saranno tre le varianti disponibili, con il top di gamma a 1949 euro.

Da poco ufficiali, Apple ha pubblicato i prezzi in Italia dei nuovi iMac M1. Si parte da 1499 euro per il modello CPU 8‑core, GPU 7‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con due porte Thunderbolt/USB 4. Inclusa in confezione una Magic Keyboard senza Touch ID. Questo modello sarà disponibile in blu, verde rosa e argento.

A 1719 euro, invece, ci si porterà a casa una versione potenziata. Oltre alle caratteristiche sopra menzionate, la variante di mezzo avrà anche due porte USB 3 e una Gigabit Ethernet. Inoltre, in confezione anche la Magic Keyboard con Touch ID. Questo modello sarà disponibile in blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola.

Quanto al top di gamma, invece, avrà un costo di 1949 euro. Rispetto agli altri due modelli avrà in più un’archiviazione da 512GB, restando, e avrà in più un’archiviazione da 512GB, restando ferme le caratteristiche di 8GB di memoria unificata, Display Retina 4,5K da 24″, due porte Thunderbolt/USB 4, due porte USB 3, Gigabit Ethernet e presenza nella confezione della Magic Keyboard con Touch ID. Questo modello sarà disponibile in blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola

Al momento non è possibile nemmeno pre ordinare i nuovi iMac. Apple ha dichiarato che i pre order inizieranno ad aprile, con la disponibilità del prodotto a maggior prossimo. Non sappiamo, al momento, se queste tempistiche risulteranno valide anche per l’Italia.

