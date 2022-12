La mail che Steve Jobs scrisse a sé stesso prima di morire

Una delle ultime mail che scrisse Steve Jobs – il defunto co-fondatore di Apple – fu spedita dal suo iPad e indirizzata sé stesso. La mail risale a 12 anni addietro, e Jobs era già una leggenda vivente, alla guida di aziende che, a vario titolo, hanno cambiato il mondo: Apple e Pixar, e alla guida di team che hanno consentito la realizzazione di prodotti che hanno contribuito a cambiare le nostre vite, come gli iPhone e gli iPad.

Nel 2010 Jobs, magrissimo durante la presentazione dell’iPad, avvenuta dopo una pausa che era servita per un trapianto di un donatore 20enne morto in un incidente, era ovviamente consapevole del dono che gli era stato fatto, conscio di dover fare i conti con la morte e il senso della vita. Alle 11 di sera del 2 settembre manda una mail (si trova sull’archivio online che la famiglia ha inaugurato qualche mese fa), affidando i suoi pensieri al posto nel quale un giorno qualcuno avrebbe potuto trovarli: internet. Di seguito il testo della mail, che noi immaginiamo letta con la sua voce carismatica:

A: Steve Jobs, [email protected]

Data: 2 settembre 2010, ore 11:08PM

“Coltivo poco del cibo che mangio, e di quello che coltivo non ho selezionato i semi. Non ho cucito nessuno dei vestiti che indosso. Parlo una lingua che non ho inventato o perfezionato. Non ho scoperto la matematica che uso. Sono protetto da libertà e leggi che non ho concepito o legiferato, e non faccio rispettare o giudicare. Mi emoziono per musica che non ho creato io. Quando avevo bisogno di cure mediche, non ero in grado di aiutarmi da solo a sopravvivere. Non ho inventato il transistor, il microprocessore, la programmazione o la maggior parte della tecnologia con cui lavoro. Amo e ammiro la mia specie, viva e morta, e dipendo totalmente da loro per la mia vita e il mio benessere”.

La mail sembra null’altro che un atto di amore nei confronti dell’umanità in generale, da vera leggenda qual è stato, dimostrando una lezione di umiltà che molti CEO odierni farebbero bene a imparare.

A lungo termine il sito dedicato fungerà da archivio di documenti storici relativi a Jobs, alcuni dei quali non sono mai stati resi pubblici prima. Altri annunci e progetti specifici dovrebbero essere presentati nei prossimi mesi. Al sito, per il momento solo in lingua inglese, è associato anche un account Twitter , ed è possibile rimanere informati indicando il proprio indirizzo email.

