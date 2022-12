Instagram Recap 2022, i Reels più belli e modelli pronti da usare

Instagram (Meta) lancia Recap 2022, una serie di modelli di Reels per rivivere i momenti più significativi dell’anno, narrati da Bad Bunny, DJ Khaled e Priah Ferguson di Stranger Things.

Gli utenti potranno scegliere il loro voiceover preferito, in inglese o spagnolo, per creare un reel con le foto, i video e i ricordi più belli del 2022. Disponibili per le prossime settimane, i modelli permettono di condividere facilmente tutti i momenti inediti – grandi e piccoli – che hanno reso speciale quest’anno.

È possibile trovare i Recap 2022 di questi creator nella tab Reels di @instagram e sui loro profili IG. Di seguito trovate una panoramica sui temi, le canzoni, gli hashtag e i luoghi più popolari nei reel creati dagli italiani su Instagram nel 2022.

Recap 2022, gli italiani su Reels di Instagram

Prima di passare all’azione e creare i propri recap personali, passiamo in rassegna le tendenze su Reels nel corso del 2022 che volge al termine, includendo le canzoni, gli hashtag e gli argomenti più popolari nei reel creati dagli italiani su Instagram nel 2022. Nel corso dell’ultimo anno i Reel sono diventati sempre più importanti per milioni di creator nel mondo e rappresentano oggi il 20% del tempo speso su Instagram.

Con il formato dei video brevi le persone hanno sperimentato nuovi modi per intrattenersi, raccontare esperienze ed esprimersi in modo innovativo e creativo. Ecco quali sono stati i trend più popolari del 2022 su Instagram Reels, raggruppati per aree tematiche.

Temi di interesse

Ricette di piatti, reportage di viaggi, beauty tutorial, ispirazione e idee per look e outfit e molto altro ancora… quando si scorre il feed di Instagram gli utenti trovano reel di ogni tipo. Ecco alcuni dei temi su Reels che hanno generato maggior engagement in Italia: Food, Moda e beauty, Sport e benessere.

Il food e, più in generale, il settore della ristorazione e ospitalità si è rivelato trending topic su Reels, con ricette passo a passo per stimolare l’appetito, best practice e curiosità su ingredienti e prodotti, racconti di ristoranti ed esperienze culinarie.

Hashtag

Gli hashtag più utilizzati dimostrano che gli italiani creano reel anche per commentare una vasta gamma di argomenti, dai personaggi televisivi ai temi importanti legati alla società e all’attualità. Il 2022 è stato l’anno del Metaverso e della realtà virtuale. Tutti ne parlano, tanto che alcuni termini e hashtag sono diventati di uso comune:

#ethereum

#bitcoin

#nft

#metaverse

Non potevano mancare temi di stretta attualità tra gli argomenti più commentati su Reels. L’elenco degli hashtag più utilizzati dimostra come i video brevi stiano diventando un nuovo strumento di informazione e di educazione. Gli hashtag più gettonati, in questo ambito, sono:

#iran

#ucraina

#royalfamily

#elezioni

Festival, programmi televisivi e celebrità sono da sempre al centro delle conversazioni sui social. La popolarità di personaggi del mondo dello spettacolo non si misura solo sul grande schermo ma anche e soprattutto sui social. I vip e gli hashtag più utilizzati nel corso dell’anno sono stati:

#violacomeilmare

#soniabruganelli

#francescachillemi

#oriettaberti

Anche lo sport si conferma tra i temi più popolari su Reels, con allenamenti video e ricette salutari che spopolano tra i video brevi. Gli hashtag più utilizzati sono stati:

#gymroutine

#gymrat

#gymfreak

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, le persone hanno ricominciato a viaggiare. Il mare, si sa, resta la meta preferita e con grande sorpresa è il Made in Italy ad avere la meglio tra le scelte degli italiani. Ecco gli hashtag più popolari:

#italy

#madeinitaly

#travel

#summer

#sea

Canzoni

Da sempre la musica accompagna le nostre giornate e i nostri momenti più importanti. Ecco le canzoni più utilizzate dagli italiani nei reel su Instagram nel corso del 2022:

Tick Tick Boom di Sage The Gemini (feat. BygTwo3)

As it Was di Harry Styles

La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei

Tuttavia, sempre più spesso è la Generazione Z a stabilire le tendenze musicali. Tra le hit più amate dai più giovani troviamo:

SNAP di Rosa Linn

The Nights di Avicii

Hits 2021 (Mashup) di Trinix

I’m Good (Blue) di David Guetta e Bebe Rexha

Luoghi

Da sempre il tema del viaggio riscuote successo sui social, fa sognare e rappresenta una delle occasioni preferite per condividere foto e video. Tra le mete del Belpaese più taggate nei reel ci sono:

Milano

Roma

Napoli

Torino

