La produzione di iPhone 12 riduce la qualità dell’aria in Cina

L’aumento della produzione dei nuovi iPhone 12 è associato a una riduzione della qualità dell’aria in alcune città della Cina. Il collegamento è rilevato dagli analisti di Morgan Stanley, che lo scorso mercoledì hanno presentato le prime analisi del loro lavoro di monitoraggio dell’inquinamento nelle città cinesi in cui potrebbe essere aumentata l’attività industriale legata alla produzione di iPhone 12.

Zhengzhou, in Cina, ad esempio, è un importante sito di produzione per i partner di produzione di Apple. A partire dal 26 ottobre in questa località, nota anche come iPhone City, i livelli di produzione industriale sono aumentati di recente.

A Shenzen, Morgan Stanley ritiene che la produzione industriale sia aumentata dall’inizio di settembre, per poi diminuire. A Chengdu, secondo gli analisti, l’attività industriale sta aumentando solo da alcuni giorni e a Chongqing la produzione industriale è aumentata notevolmente.

Gli analisti di Morgan Stanley ritengono che i dati sulla qualità dell’aria suggeriscano un aumento della produzione di nuovi modelli i iPhone, come riporta CNBC. In particolare il report rileva l’aumento della produzione degli iPhone 12, e relativa riduzione della qualità dell’aria in Cina, circa un mese rispetto ai modelli precedenti. Un ritardo che, con ogni probabilità, è legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il report non sembra arrivare in questi giorni per caso, infatti tutti gli occhi di analisti e osservatori sono puntati su Apple Park a Cupertino per l’attesa presentazione dei risultati del quarto trimestre 2020, che per Apple corrisponde ai mesi che vanno da luglio a settembre. Per la prima volta in anni in questo periodo non rientra il lancio degli iPhone 12 arrivati a ottobre, così ogni minimo indizio e comunicazione di Apple risulta prezioso per comprendere l’andamento di produzione, domanda di mercato e vendite.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.

La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è disponibile da questa pagina.