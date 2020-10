L’interfaccia Amazon Smart Home è disponibile su alcuni tablet Fire

Amazon sta aggiungendo la dashboard Smart Home presente sui suoi smart display su alcuni tablet Fire, consentendo agli utenti di controllare i propri gadget per la casa intelligente con i tocchi anziché con i comandi vocali. A partire da oggi, il nuovo hub Smart Home sarà attivo per Amazon Fire 7 (2019), HD 8 (2018 e 2020) e HD 10 (2019).

Lo riferisce ZDNet, secondo cui la dashboard Amazon sarà accessibile tramite il nuovo pulsante Smart Home presente nell’angolo sinistro della barra di navigazione. Inoltre, sarà accessibile da qualsiasi schermata, inclusa la schermata di blocco.

L’aggiornamento trasforma il tablet Fire, di fatto, in un centro di controllo per l’elenco sempre crescente di dispositivi basati su Alexa di Amazon, incluso il nuovo Echo a forma di globo. I produttori rivali, come Apple e Google hanno le proprie app per il controllo della casa intelligente, quindi è naturale che Amazon stia cercando di fare altrettanto per recuperare il ritardo con la concorrenza.

Amazon ha confermato il lancio di Device Dashboard anche ai microfoni di Engadget, chiarendo che la nuova dash board Smart Home supporterà i «Prodotti per la casa intelligente che funzionano con Alexa, come luci intelligenti, fotocamere, termostati, interruttori e prese».

Per i lettori interessati alla casa smart, domotica e accessori connessi è disponibile la sezione CasaVerdeSmart del nostro sito web. Per chi è alla caccia di un nuovo termostato smart per risparmiare e controllabile anche a distanza è disponibile la Guida Acquisto di macitynet dei migliori termostati smart.