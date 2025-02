La pubblicità nel cruscotto dell’auto, incubo che è già realtà

Pubblicità

Non ne sentivamo la mancanza ma la pubblicità nel cruscotto è realtà. Negli USA utenti di alcune Jeep (gruppo Stellantis) lamentano l’improvvisa comparsa di annunci pop-up nel sistema di infotainment.

Gli automobilisti raccontano di essere bombardati da messaggi pubblicitari che invitano ad acquistare, ad esempio, il servizio di garanzia estesa. L’unico aspetto positivo è che questi annunci compaiono, per fortuna, quando il veicolo è fermo; immaginate però di essere in attesa a un semaforo rosso, oppure in colonna per un arresto dovuto al traffico di un incidente, di dover controllare il GPS per indicazioni e vedere comparire all’improvviso appare un annuncio: un incubo lamentato dagli utenti di alcuni veicoli sui quali è attiva questa novità.

Anziché funzionamenti senza interruzioni, i conducenti sono costretti a chiudere manualmente gli annunci per accedere a quelle che dovrebbero essere funzionalità base dell’interfaccia del veicolo.

Come è facile immaginare, scelte del genere rovinano nel complesso l’esperienza di guida, mostrando annunci non richiesti. A un utente di un forum online che lamentava il problema ha risposto un rappresentante del servizio clienti JeepCares di Stellantis confermando che gli annunci sono parte di un accordo contrattuale con SiriusXM (azienda di broadcasting che fornisce servizi radio satellitari e web radio negli Stati Uniti), suggerendo di premere semplicemente il simbolo “X” per chiudere gli annunci. Il produttore riferisce di stare lavorando per ridurre la frequenza delle interruzioni pubblicitarie ma il danno in termini di reputazione è già fatto e l’azienda dovrà lavorare per riconquistare la fiducia dei clienti.

A fine 2024 è stato scovato un brevetto di Ford che permette di personalizzare gli annunci pubblicitari in auto grazie all’ascolto delle conversazioni delle persone a bordo ma anche analizzando la cronologia delle posizioni e altri dati sul veicolo.

