La ruota del tempo, arriva a novembre la serie fantasy di Prime Video

Il dolore, il potere, la battaglia, l’amore: la ruota continua a girare. È la Ruota del tempo, raccontata nella nuova serie fantasy di Prime Video. Tratta dall’omonimo best seller, la prima stagione di La Ruota del tempo arriverà a novembre e porterà sul piccolo schermo degli abbonati Amazon Prime un regno incantato in cui la magia e il potere sono in mano alle donne dell’organizzazione millenaria Aes Sedai, in grado di consigliare e influenzare i governi delle nazioni.

Le prime tre puntate della serie tv, un prodotto Amazon Original, saranno disponibili a partire da venerdì 19 novembre e poi, ogni venerdì, ne arriveranno altri, fino alla conclusione, prevista per il 24 dicembre 2021.

La Ruota del tempo è una delle serie più attese in arrivo nel catalogo di Prime Video, in un autunno che è incominciato, per gli abbonati del servizio della televisione in streaming di Amazon, con tante novità e produzioni originali.

La trama

La Ruota del tempo è una delle serie fantasy più popolari di sempre, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente e chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Dal libro alla serie tv

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo è stata adattata per la televisione dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.

