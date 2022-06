La Russia vuole multare Apple per non aver memorizzato dati nel paese

Apple potrebbe essere multata dalla Russia per non aver memorizzato i dati degli utenti all’interno del paese. Ecco cosa si legge nell’ultimo rapporto di oggi.

Twitch, Pinterest, Airbnb e UPS sono già stati multati per lo stesso motivo, da un tribunale di Mosca. Mosca si è scontrata con le Big Tech, che dal canto loro hanno cercato di controbattere all’invasione armata con armi alternative, quali restrizioni e limitazioni, che hanno portato a far terrà bruciata all’invasore, almeno dal punto di vista tecnologico.

Adesso, la Russia è passata al contrattacco, con possibili multe che variano da 1 a 6 milioni di rubli, secondo Roskomnadzor, il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell’informazione e dei mass media del Paese, che ha anche aperto casi contro Apple e Likeme.

Tuttavia, la maggior parte delle multe sono state nell’intervallo di 1-2 milioni di rubli, equivalente a multe dai 19.000 a 38.000 dollari. Anche se le multe aumentano per comportamenti recidivi, anche Google è stata multata per un totale di “appena” 340.000 dollari.

Questo mese, la Russia ha multato Google di ulteriori di 15 milioni di rubli per quello che ha detto essere un ripetuto mancato rispetto della legislazione russa sull’archiviazione dei dati, dopo aver imposto una sanzione di 3 milioni di rubli l’anno scorso.

Apple generalmente rispetta le leggi locali in ciascuno dei paesi in cui opera, ma al momento c’è una maggiore volontà tra le grandi aziende di sfidare la Russia, quasi a voler ribellarsi contro l’invasione armata.

Anche in Cina Apple ha dovuto sottostare a leggi simili. A partire da oggi, Apple sposterà i dati iCloud dei clienti cinesi su un server gestito da GCBD, una società di proprietà del governo. Apple ha annunciato per la prima volta i piani per la mossa l’anno scorso, spiegando che era necessario rispettare le nuove leggi in Cina.

Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.